用手機挑對象！女性友人嫌「拿安卓很丟臉」像三級貧戶　網譙爆：可憐哪

▲很多用安卓手機的人是喜歡它操作方式，與價錢無關。與本文無關。（示意圖／pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

很多死忠蘋果迷對於iPhone黏著度很高，先前iPhone XS Max最貴價格還來到5萬2900元，如此昂貴的價格仍一開賣就被瘋搶。一名網友日前和女性友人聊天，得知對方覺得「用安卓（android）的男生很丟臉」、「感覺就很醜」，似乎對於使用iPhone的男性有莫名憧憬，更覺得拿iPhone是她挑選男友的首要條件。

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▲女性友人嫌惡用安卓手機的男生。（圖／翻攝自爆廢公社）



原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出與女性友人的對話，對方只要看到男性用安卓系統的手機她就很反感，而且有些拿安著手機的人還會嫌iPhone醜，此舉像是「一個三級貧戶笑富二代窮得只剩下錢」。

後來更透露，「跟拿安著手機的走在一起真的很丟臉，我認真的，超噁」，還附上一排嘔吐的表情符號，言語中充滿嫌棄、厭惡的態度，讓原PO忍不住直呼「太扯了吧！」

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對話曝光後，引起網友激烈討論，「安卓的機王沒有比較便宜啊，不用蘋果只是單純愛用安卓介面啊」、「我用三星我驕傲」、「抱歉我用安卓，蘋果我都拿來當杯墊」、「可憐哪」、「結果拿蘋果的沒半個看得上她」、「滿足虛榮心而已吧，整天說蘋果好，也只會拿來玩遊戲而已。」

事實上，全台手機12月銷售TOP20日前剛出爐，第一名由iPhone 11 128GB拿下，不過，相比11月的數據會發現，iPhone總入榜機型從8款下滑至6款，而且三星Galaxy A20一口氣殺進排行榜第二名，擠下iPhone其他機型，可見三星仍有很多愛好者，實力絕對不輸給蘋果手機。

▼Galaxy A20。（圖／業者提供）

