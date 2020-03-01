台灣新冠肺炎累計40例、1死亡！　12人康復「可解除隔離」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者黃國霖攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日表示，昨（29）日國內新增87例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2,192個案，含40名確診（今日新增案40）、2,059名排除，餘隔離檢驗中（25名初驗陰性、其餘待檢驗）。確診個案中，1名死亡、12名解除隔離、其餘個案持續住院中，狀況穩定。

指揮中心表示，針對案27相關群聚事件，截至目前已掌握接觸者820人，並採檢183人，其中5人陽性（案28至32）、177人陰性，其餘檢驗中。針對案34相關群聚，截至目前已掌握5名個案接觸者312人，並已採檢218人，其中192人陰性，其餘檢驗中。另鑽石公主號19名返台國人，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。

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指揮中心指出，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診79,824例，較前日新增573例，其中7,365例重症，2,870例死亡。

▲3月1日新增1確診，全台總確診數達到40例。（圖／翻攝疾管署網站）

國際間累計6,567例確診病例，分布61個國家/地區；病例數以韓國3,150例、義大利1,049例、國際運輸工具（日本鑽石公主號）687例、伊朗593例及日本242例為多；病例中106例死亡，其中伊朗43例、義大利29例、韓國17例、鑽石公主號6例、日本5例、香港2例、法國2例、菲律賓1例、美國1例。

▲3月1日12時前全台累積確診數及國際確診數。（圖／翻攝疾管署網站）

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。