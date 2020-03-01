國內首起院內感染　醫師籲：政府不要再拘泥社區感染定義

▲國民黨團召開記者會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台灣2月29日出現首起院內感染案例，中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢醫師1日出席立法院國民黨團記者會，他認為，第34例是典型社區型態，但醫院礙於法令規定，直到出現呼吸道症狀才送檢，導致住院第14天才確診，「如果政府早早說已出現社區感染、提高警覺，醫院起碼可以提早四、五天診斷，減少院內感染機會。」

王任賢指出，新冠肺炎跟SARS不一樣，SARS從關口直接進醫院，就是重症，一旦院內防疫沒做好，很快就爆發院內感染；新冠肺炎則是輕症為主，基本上在社區飄，因此程序是從關口再到社區、再進到醫院，「台灣的醫療系統經歷SARS後非常強大，我不認為這個病應該在醫院內爆發，因為SARS以後整備了17年，不該出現這個問題。」

王任賢分析，從第34例新冠確診案例顯示，病毒感染源是從境外、社區再到醫院，先因低血糖住院，到了7天發生呼吸道狀況才送檢，第14天檢測出新冠病毒，這是典型的社區型態，但醫院礙於法令規定，直到出現呼吸道症狀才送檢，顯示政府法令僵化，必須要有更大的彈性，讓第一線醫護人員有更大的權責能夠採檢疑似病人檢體。

王任賢強調，傳染病最怕就是延誤，再多的防護都已經沒有用，政府的政策應該要更明快，不要再拘泥社區感染的定義，讓第一線醫護人握有提早診斷工具，及早發現感染者，減少傳染機會。

王任賢強調，如果政府早早說已出現社區感染、提高警覺，醫院起碼可以提早四、五天診斷，減少院內感染機會，此外，過去診斷工具靠旅遊史，現在到了社區感染 ，應給我們更多工具，做個CT、快篩，或把既有感染診斷工具更開放，讓更多人能及早偵測，不要只限定在那幾個旅遊點回來的人才能做診斷。」