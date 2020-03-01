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法國確診破百！　總理拋震撼彈「加速退休改革」不經表決惹議

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▲▼ 法國民眾走上街頭抗議政府的退休改革草案。（圖／路透）

▲ 法國民眾走上巴黎街頭抗議政府的退休改革草案。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎29日專電

法國新冠肺炎疫情進入第二階段，衛生部公衛署長今晚宣布，累計確診100例。總理菲力普則援引憲法條款，表示不需要國會辯論即可通過退休改革草案，為政局增添不穩定因素。

法國今天單日新增確診病例43例，使累計病例從28日的57例突增為29日的100例。

公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）今晚在每日疫情說明會上宣布，法國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診人數達到100人，其中2人喪生、9人情況危急，人數驟增與巴黎以北的瓦茲省（Oise）群聚感染有關。現正追查當地的感染源頭，也就是「零號病人」。目前懷疑與省內的空軍基地有關，基地中有至少10名人員確認感染。

衛生部長維宏（Olivier Veran）今天下午宣布，即日起禁止任何5000人以上的密閉空間集會，包括巴黎國際農業博覽會最後一天、安錫（Annecy）嘉年華都將取消，原訂明日舉辦的巴黎半程馬拉松也緊急喊卡。

維宏28日宣布新增19名病例後隨即宣布：「疫情正式進入第二階段，即病毒已在國內散播，我們必須遏制傳播。」

總統馬克宏（Emmanuel Macron）今早召開跨部會特別會議，統整疫情狀況。總理菲力普（Edouard Philippe）會後重申疫情管控已進入第二階段，且政府準備好面對病毒流行傳播。

然而，今天菲力普出其不意在國民議會中宣布，將援引法國憲法第49.3條「政府責任承擔」，讓飽受爭議的退休改革統一制草案，在不用國會辯論的程序下加速通過。

根據法條，議員有24小時的時間提出「不信任動議 」，並可以在接下來的48小時內對此進行辯論。若動議通過，則草案退回、政府解散；若動議失敗，則草案順利通過，不需再經過國民議會表決。

此舉引發法國民眾不滿，今晚已有近千名民眾聚集在國民議會前抗議，認為政府在危機時刻企圖強渡關山，行為可議。

根據2009年的H1N1新型流感，法國政府將流行病分為三階段。第一階段為「避免病毒」，此時病毒未在一般民眾間傳播。第二階段為「避免傳播」，表示已出現相當數量的群聚感染，必須著重防堵與遏制病毒傳播。至於第三階段，此時的策略已不是獨立單位，而是整體的資源協調與應用，以確保醫療體系不會因過度飽和而崩解。（編輯：郭中翰）

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