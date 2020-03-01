正忠排骨拒送事件後禁訂外送？　中榮：不可能...餐廳不夠用

▲正忠排骨經理出面道歉。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中榮總護理人員外叫正忠排骨便當卻遭拒送，引發社會各界群起撻伐，正忠1日上午出面道歉後，引發榮總是否會因此而禁止醫護人員訂外食的討論，院方表示，中榮醫護人員上萬人，不可能禁止外送，全都在院內用餐，不過會多叮嚀醫護人員做好防疫。

中榮護理人員日前外叫正忠排骨便當，結果被店家以擔心被感染新冠肺炎為由拒送，護理人員難過之餘在臉書po文抒發，結果引起各界留言同情，並大肆批評正忠，上午正忠總公司代表出面道歉並且澄清，總公司在疫情爆發後，從沒有發文公告全省35家門市暫停醫院送餐業務，純粹是該店店長擅自決定。

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▲正忠排骨全省有35家連瑣店面，生意不錯。

總公司除了對於處在防疫第一線的醫務人員表達敬佩之外，凡是醫護人員有訂購便當，一定優先服務，此外，正忠為了向第一線防疫人員致敬，將捐出1百萬元給中央防疫中心。

正忠風波算是平息，但這是否會影響榮總日後乾脆禁止醫護人員叫外送？院方表示，台中榮總醫護人員有上萬人，如果禁止叫外送，院內餐廳根本不夠用，況且每個醫護人員口味都不一樣，怎麼可能侷限在院內那幾家。

不過，院方會要求外送業者送餐到醫院門口，由醫護人員出門拿，也會叮囑醫護人員做好防疫措施。

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