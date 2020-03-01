「隔壁鄰居都爆炸了」印度13億人口僅3中鏢全康復　當地台灣人說話了

▲金奈國際機場民眾紛紛戴起口罩。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎在國際間疫情不斷，目前全球將近60個國家皆傳出確診，其中人口高達13億的印度，截至1日確診數仍維持在3例，且這3名病患都早已康復出院，也讓網友好奇是如何做到的？對此，一名在印度的台灣網友分享自己的看法。

有網友2月29日在PTT發文，以《印度13億人口才3確診是怎麼辦到的》為題指出，印度13億人口已知3確診，且全部都康復出院；至今日韓、歐洲跟隔壁鄰居都爆炸的情況下，「印度還是沒有新增確診案例，怎麼做到的啊？」

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對此，一名IP位址顯示在印度的網友說，「就我身邊的人的狀況，印度隔離得很強勢，中國人全部不准入境。2月幾號開始忘記了，公告中國人已經辦好的電子簽證直接取消；但拿紙本簽證的航空公司也不給上飛機，沒有說不能重新申請，但是重新申請不受理，簽證要過期了，那你家的事情。」

▼印度新冠肺炎疫情迄今只有3例，且都已痊癒出院。（圖／路透）

該網友表示，其實印度和新加坡的策略差不多，新加坡是不給中國人轉機跟入境，「這種疾病問題就是要把會帶來疾病的人擋在國家外面，對內則是預防人傳人。」

面對新冠肺炎延燒全球，《中央社》曾報導，專家分析，印度有兩道堅強的防疫盾，第一是「印度菜增強免疫力」，第二則是「極端氣候」。

印度中央藥用植物和香料植物研究所（Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants）資深科學家巴爾（Anirban Pal）告訴《中央社》，印度阿育吠陀傳統醫學和中醫有許多類似觀念，且他們使用許多香料在料理中，因此增加人們的抵抗力和免疫力，不易感染病毒。

另一道堅強防疫盾則是當地的極端氣候，巴爾提到，印度的冬天短，病毒在陽光和高溫下曝曬，與細菌及寄生蟲相比，會最先被殺死，因此病毒性疾病不易在當地大規模流行。