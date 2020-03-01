柯文哲18歲嫩照激似《愛的迫降》男星　網驚呼：天啊超像！

▲韓劇《愛的迫降》演員楊慶元、台北市長柯文哲。（合成圖／翻攝自tvN、柯文哲臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

民眾黨主張「一憲二法」方式，下修公民權至18歲。黨主席柯文哲還在臉書曬出18歲的「嫩照」，邀請大家一起支持「一憲二法，下修十八」，不過網友卻發現柯文哲年輕的模樣竟跟韓星撞臉。

柯文哲提到，自己18歲的時候是一個認真的學生，那時應該不會想到日後會變成台北市長；反之，發現現在的年輕人不僅顯示了網路世代的強大，而且他們有想法、有主見、有創意，最重要的，他們有一顆勇於挑戰的心。



柯文哲說，如果要為台灣的政治文化帶來一些改變，應該讓年輕人的意見被真實的反映在政治上，要支持他們為台灣下一個世代的發展勇敢領航，立法院也應該扛起責任，不能總是用各種理由擱置年輕世代的權益，讓修憲案功虧一簣。



柯文哲表示，四年一次的投票很珍貴，因此呼籲大家響應「一憲二法，下修十八」，支持民眾黨修法落實18歲公民的參政權，讓投票年齡下修至18歲。

此外，柯文哲也要網友再留言區分享自己18歲的照片，還可以順便證明自己是真帳號，另外點名幕僚柯昱安、黃瀞瑩 、劉奕霆應這個活動，po出自己的18歲照片，一起表達對年輕世代參政的支持！

不少網友在留言區底下PO出自己的年輕照，甚至還有網友發現，柯文哲年輕時的照片，跟知名韓劇《愛的迫降》的角色表治秀神似，幕僚柯昱安也驚呼「天啊真的超像」。

▲網友驚嘆，柯文哲年輕照超像愛的迫降演員楊慶元（飾表治秀）。（圖／柯文哲臉書）

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