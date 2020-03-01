　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲18歲嫩照激似《愛的迫降》男星　網驚呼：天啊超像！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓劇《愛的迫降》演員楊慶元、台北市長柯文哲。（合成圖／翻攝自tvN、柯文哲臉書）

▲韓劇《愛的迫降》演員楊慶元、台北市長柯文哲。（合成圖／翻攝自tvN、柯文哲臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

民眾黨主張「一憲二法」方式，下修公民權至18歲。黨主席柯文哲還在臉書曬出18歲的「嫩照」，邀請大家一起支持「一憲二法，下修十八」，不過網友卻發現柯文哲年輕的模樣竟跟韓星撞臉。

柯文哲提到，自己18歲的時候是一個認真的學生，那時應該不會想到日後會變成台北市長；反之，發現現在的年輕人不僅顯示了網路世代的強大，而且他們有想法、有主見、有創意，最重要的，他們有一顆勇於挑戰的心。

柯文哲說，如果要為台灣的政治文化帶來一些改變，應該讓年輕人的意見被真實的反映在政治上，要支持他們為台灣下一個世代的發展勇敢領航，立法院也應該扛起責任，不能總是用各種理由擱置年輕世代的權益，讓修憲案功虧一簣。

柯文哲表示，四年一次的投票很珍貴，因此呼籲大家響應「一憲二法，下修十八」，支持民眾黨修法落實18歲公民的參政權，讓投票年齡下修至18歲。

此外，柯文哲也要網友再留言區分享自己18歲的照片，還可以順便證明自己是真帳號，另外點名幕僚柯昱安、黃瀞瑩 、劉奕霆應這個活動，po出自己的18歲照片，一起表達對年輕世代參政的支持！

不少網友在留言區底下PO出自己的年輕照，甚至還有網友發現，柯文哲年輕時的照片，跟知名韓劇《愛的迫降》的角色表治秀神似，幕僚柯昱安也驚呼「天啊真的超像」。

▲▼網友驚嘆，柯文哲年輕照超像愛的迫降演員楊慶元（飾表治秀）。（圖／柯文哲臉書）

▲網友驚嘆，柯文哲年輕照超像愛的迫降演員楊慶元（飾表治秀）。（圖／柯文哲臉書）

► 居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
新冠肺炎、SARS都在40天爆院內感染！前疾管局長曝「防疫最
「隔壁鄰居都爆炸了」印度13億人口僅3中鏢全康復　當地台灣人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日媒讚唐鳳「台湾の天才IT大臣」　陳建仁：台灣防疫的靈魂人物

內湖成功路二段油管汰換　3月1日9時提前通車

柯文哲18歲嫩照激似《愛的迫降》男星　網驚呼：天啊超像！

切勿受騙！　賴清德：YouTube頻道「被造假」已檢舉

牙買加禁台旅客入境　外交部：遺憾！持續溝通要求更正

假訊息造謠「蔡英文感染肺炎」　總統府：已報案！

我援贈貝里斯UH-1H直升機墜毀4死　外交部：哀悼

立院召委選舉下週登場　民進黨團可望「坐8望11」

中國網傳「假公文」干擾台灣防疫　吳釗燮傻眼：我無言了

國民黨爆「人頭黨員」　林俊憲酸：砍掉重練比較快！

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

確診增5例！案34醫院接觸者中鏢　「護理人員染疫」陳時中：關閉病房

快生了！懷孕浪浪自己找家安胎 他善心收留...瞬間當「現成阿公」

228致詞口誤講成823、抗日案　韓國瑜否認後自拍影片道歉

好嚇人！西施翻白眼短促呼叫... 臉紅喝醉酒？網：聲音像泡泡龍

尼克＆ASHLEY新婚臥房

日媒讚唐鳳「台湾の天才IT大臣」　陳建仁：台灣防疫的靈魂人物

內湖成功路二段油管汰換　3月1日9時提前通車

柯文哲18歲嫩照激似《愛的迫降》男星　網驚呼：天啊超像！

切勿受騙！　賴清德：YouTube頻道「被造假」已檢舉

牙買加禁台旅客入境　外交部：遺憾！持續溝通要求更正

假訊息造謠「蔡英文感染肺炎」　總統府：已報案！

我援贈貝里斯UH-1H直升機墜毀4死　外交部：哀悼

立院召委選舉下週登場　民進黨團可望「坐8望11」

中國網傳「假公文」干擾台灣防疫　吳釗燮傻眼：我無言了

國民黨爆「人頭黨員」　林俊憲酸：砍掉重練比較快！

「法官」10幾天沒練打　傷勢復原受挫將進一步檢查

快訊／北海道再添1死！　7旬翁確診一周病逝

朝臉部「猛力狂咳」噴口水！小孩被嚇哭尖叫…外送員暴走：我沒口罩啦

不斷更新／日本北海道新增1死　70歲男病患「確診僅5日」病逝！

萬丹農友學水產加工卻種草莓　原因竟是不想家人插手

不想回中國！近千人辦延簽續待峇里島　不信疫情受控「低估真實感染數」

新冠肺炎、SARS都在40天爆院內感染！蘇益仁：無症狀感染者很難防疫

美國首例新冠肺炎死亡　麥卡倫緊急取消簽名會

疫情衝擊全球經濟難過！　「美聯儲降息概率升至100%」

「加點吉拿棒」XXY遭控私約女粉！　認「原PO指的就是我」：對話拿捏失當…還原真相

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

政治熱門新聞

柯文哲曬18歲嫩照　激似韓國男星　

洪慈庸挨轟酬庸！館長開砲力挺

我援贈貝里斯UH-1H直升機墜毀4死　外交部：哀悼

這件事宣布後　陳時中聲量有了驚人變化！

侯友宜建議提高防疫層級　蘇貞昌當場裁示開設一級

北捷：耳溫超過37.5度旅客將拒載

假訊息造謠「蔡英文感染肺炎」　總統府：已報案！

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

大甲媽南巡　韓國瑜3「只拜不揹媽祖」

牙買加禁台灣入境　外交部：遺憾！持續溝通要求更正

男女猝死遭疑感染！法務部訂相驗SOP

王鴻薇爆蔡壁如月薪12萬：當黨秘書長用

怒轟張雅琴、安幼琪！　王炳忠：外省二代忘了自己從哪來

幕後／中共假公文狂攻、軍機擾台　背後2關鍵原因

更多熱門

相關新聞

狗聽10句話搖尾　最後5字超生氣

狗聽10句話搖尾　最後5字超生氣

人類說的話，狗狗都聽得懂！台中市西屯區2歲黑狗「Oppo」很幸福，自從家人看完韓劇《愛的迫降》後，開始模仿起電視劇情。現在家人每天對Oppo說10句美好話，希望能讓牠長的頭好壯壯、平安長大，只不過Oppo聽到最後「5個字」生氣的汪汪叫。

玄彬最帥3大角色　一追就入坑！

玄彬最帥3大角色　一追就入坑！

連假追劇有益健康！2月完結戲劇推薦

連假追劇有益健康！2月完結戲劇推薦

《愛的迫降》8大配角揭秘

《愛的迫降》8大配角揭秘

雙北首長防疫作戰　柯文哲、侯友宜聲量PK

雙北首長防疫作戰　柯文哲、侯友宜聲量PK

關鍵字：

柯文哲韓星愛的迫降表治秀楊慶元

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獸醫轟口罩變薄、變貴　網友罵翻

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

Keanna嗆謝和弦拍冥婚照！接調查局電話：屁股自己擦

尷尬！狼導「性侵未成年」奪大獎　台下走光光

曾之喬靠櫻花樹拍美照…突被辰亦儒環抱亂入！

北部3護理師中鏢　專家憂「劉姓洗衣工」事件重現

謝和弦不買帳再嗆Keanna！

經痛到爆！女長肌瘤　媽：我60歲月經「都乖乖來」　醫一聽傻了

差1個月出獄父子團圓！遭6人私刑死

遭爆拒送便當到醫院　正忠排骨道歉了

北部男確診！2月遊日本路徑曝光

周子瑜捐款給韓國！被大陸網友譙翻

女護士大阪朝聖「百人演唱會」感染新冠肺炎！3人同場確診

謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」：愛可以戰勝一切

玄彬最帥3大角色　一追就入坑！

更多

最夯影音

更多
高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面