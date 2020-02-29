帶活性碳口罩上課！班導當眾扯下「不是醫療口罩」　她傻：進醫院就可以

▲女兒的口罩，也被老師禁止使用！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

高中以下學校已正式開學，防疫工作滴水不露，但規定醫療口罩才可進教室？！一名媽咪卻抱怨，替孩子準備的口罩，遭到老師打槍「不是醫療口罩」，更誇張的是，老師還當眾扯下其他同學的口罩，直呼「不合規定」，就怕孩子們留下陰影。

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，為了確保師生健康，大家須配戴口罩上學，「我不清楚學校是否有『強制要求戴醫療口罩』？」她森77表示，日前女兒帶著一款黑色立體口罩進教室，怎料班導突然喊話，「不是醫療口罩」，接著拿出「符合她規定的（醫療）口罩」，要求孩子立刻替換，明天再進行例行檢查。

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到了隔天，另一名學生配戴「活性碳口罩」上課，班導竟當著大家的面，硬生生扯下來，強調「不合規定」，接著再遞上一個醫療口罩，讓大家超錯愕。原PO怒不可遏，詢問「老師扯下同學的口罩，這行為對嗎？」

由於原PO的兩位孩子就讀同校，「另一個孩子班上就可以戴，我女兒班導卻禁止？這款口罩校門能進，我戴去大醫院也能進，唯獨這位班導…」、「我家就是只準備這款大醫院能進去的口罩，校門能進去的口罩！老師有意見嗎？」

▲網友認為，家長與老師再溝通看看！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章貼出後，引發網友熱議，「老師這種狀況才會讓小孩害怕吧」、「老師怎麼利用肉眼辨識是活性炭還是一般口罩還是醫療口罩？出發點是好的，但直接扯的行為不應該，何況本身還是個老師」、「換個角度想，每天戴所謂不合格的，老師都會給一個，真好」、「我們學校是基於安全考慮也是天天戴口罩，但不限制一定要醫療，我也是有看到小朋友是戴布製的」、「老師的行為不當，口罩不是用扯」。

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