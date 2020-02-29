國內出現新冠肺炎院內感染！抗煞專家：這階段沒守好疫情恐爆發

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中視導醫院超前部署，資料照。（圖／記者張一中攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現首宗新冠肺炎院內感染，包含一名急診清潔人員以及三名病房護理師確認染疫。抗煞專家蘇益仁表示，院內感染是一個關鍵階段，一旦沒有守好，發生大量院內感染，甚至影響社區，疫情恐怕就會大爆發。前疾管署長張峰義說，這顯示患者可能用因它疾病因素進入醫院，一定要強化偵測，估計這樣的階段至少會維持2~3個月。

有抗煞專家之稱、曾任疾管局長的國衛院名譽研究員蘇益仁表示，本次院內感染牽涉急診、病房，一次出現多個地方，而且患者住院還可能去做相關檢查等，一定要把疫調做好，進行高規格的感控措施。如果把可以隔離的都隔離，疫情守在範圍之內，表示疫調有做好，防疫奏效；反之如果其它地方又冒出病人，疫情就可能進一步擴大。

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蘇益仁表示，國內早已從圍堵、避免發生進入到減害的階段，只要控制越好，疫情受害就越少。但現在比較憂心的是新冠肺炎不像SARS可以用發燒偵測，且有取多無症狀患者，恐怕會有漏網之魚。

▲國內新冠肺炎確診個案一覽。（圖／楊殿宏製）

前疾管署署長、三總感染科主任張峰義表示，疫情發生會分為三個階段，第一階段為輸入型、境外移入個案為主，第二則是本土、社區感染，而先前衍生出看護確診，就顯示疫情已經進入照護體系，現在則是第三階段的院內感染。

張峰義指出，社區一直有個案發生，且因為潛伏期沒有症狀，患者很可能因為其它因素進入醫院。也就是說，他們不會以特定面貌出現，不會僅限於胸腔科、感染科，很有可能是外科，來醫院做個關節置換等，這群潛在感染者可能透過飛沫讓病毒附著至環境，無形間造成院內醫護人員感染。

他坦言，院內感染是不可避免的，而且新冠病毒和SARS不同，當症狀不太明顯時就有感染、傳播的可能，防治也相對困難，這也是考驗各個醫院平時進行的感控訓練。

▲中央流行疫情指揮中心公布國內有院內感染，已經關閉病房、隔離相關人員並採檢。（圖／記者張榮恩攝）

張峰義強調，這個階段估計會維持兩到三個月，期間持續偵測、圍堵相當重要，其實這段期間已經做了很多層面社區監測，肺炎監測也找到很多個案，必須繼續從此面向努力，等撐到下一個階段，包含快速篩檢工具到位、找出治療方法，一來擴大檢查量能，二來確定有效藥物，也就可以不用恐慌，疾病也可朝向類似流感的模式處理。

至於民眾這個階段可以做的防範措施，張峰義說，仍是在擁擠、人多的地方配戴口罩，也要注意正確配戴，不要拉下來露出鼻子，另手部衛生更是重要；而民眾過往小病就會往大醫院跑，現在這種情況，建議輕微、不太急的病症可以到診所，不一定急著醫院。