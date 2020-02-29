影／第39例北部60多歲女確診！曾到杜拜、埃及旅遊...「同團還有36人」

記者周姈姈／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公佈國內又新增5例新冠肺炎確定案例，其中4例分別為1名清潔人員（案35）、3名護理人員（案36～38），案39例為北部60多歲女性，確診前曾經去過杜拜和埃及旅遊，同團36人，目前已經收治負壓隔離病房治療。

▲案39恐為境外感染，確診前曾到杜拜和埃及旅遊，同團還有36人。（圖／記者李毓康攝）



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案39在1月29日至2月21日與親友跟團至杜拜、埃及旅遊，同團旅客除個案外共36人，2月20日於埃及旅遊時出現喉嚨痛及咳嗽症狀，21日返國後至診所就醫，26日咳嗽加劇，且出現胸悶、肚子不適及嘔吐症狀情形，於28日就醫並採檢通報，經檢驗於今日確診。

目前案39已收治負壓隔離病房治療；依個案發病前活動史研判，於境外感染的可能性較高，衛生單位將進一步調查個案旅遊行程，並持續追蹤個案同團旅客、親友及就醫接觸者之健康情形。

案35～38為昨日公佈案34確診前於北部某醫院之接觸者，案35於醫院急診工作時曾接觸案34，其餘案36～38皆為案34確診前往住院病房之護理人員，4人陸續在2月18日至25日出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，為一起群聚事件。

因應本起群聚，指揮中心已要求醫院關閉案34確診前之住院病房，並進行環境清潔消毒；另針對病房工作人員、病患及陪病者等風險對象進行調查、隔離及擴大採檢。

針對有症狀工作人員，如2次採檢皆為陰性，仍應持續居家隔離14天，期滿後須再採檢1次，確認為陰性後才能上班；無症狀工作人員則須經確認採檢陰性且隔離期滿後才能上班。至於同病房住院病患，均已安置於指定單人病室隔離，經確認採檢陰性後才能出院，出院後仍須居家隔離至14天期滿。

▲案39感染關係圖。（圖／楊殿宏製）