不要遺漏任何個案！指揮中心發醫界通函：無明確旅遊史、有懷疑就可通報

▲中央流行疫情中心監測應變官莊人祥發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情持續發展，國內近期更確診多起社區感染個案，中央流行疫情指揮中心今日發布致醫界通函，修正「嚴重特殊傳染性肺炎」通報病例定義，無明確旅遊史、有懷疑就可以通報。

中央流行疫情指揮中心表示，由於近期確診病例多為社區感染相關群眾案例，且目前經由加強社區監測方案檢驗確診之病例主要為「無國外旅遊史之肺炎病人」，經諮詢專家再次修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義。

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內容包含：無明確旅遊史，醫師已排除可能病因並高度懷疑為SARS-CoV-2感染的社區型肺炎，無需符合流病條件即可通報「嚴重特殊傳染性肺炎」，並依通報個案處理流程，安排住院隔離及開立隔離治療通知書，同時採檢兩次檢體；另肺炎病人如其職業為醫療照護工作人員或符合群聚現象，亦符合「嚴重特殊傳染性肺炎」通報條件。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，先前擴大篩檢已經包含無旅遊史對象，相當於現在的放寬通報定義，不過還是有一點不同，擴大篩檢採檢一次可以讓個案回家，除非症狀持續或惡化才會再來採第二次，通報個案則一定會採檢兩次。

張上淳也提到，現在國內有旅遊史、疫區回來的通報個案越來越少，量能評估上所有社區肺炎個案應該用更警覺的方式通報篩檢，也讓其留在醫院，讓我們不要遺漏任何的個案。