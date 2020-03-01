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北部護理師、清潔工4中鏢　專家憂「劉姓洗衣工」連環死亡事件重現

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▲疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中說明新冠肺炎疫情。（圖／記者李毓康攝）

記者董美琪／綜合報導

台灣爆發首起院內感染，中央流行疫情指揮中心2月29日公布新增5例新冠肺炎確診，其中4例都是第34例患者確診前，在北部某醫院的接觸者，包括1名清潔人員（案35）及3名護理人員（案36～38）。此一院內傳染案，也讓人想起由於2003年SARS期間，曾爆發的和平醫院「劉姓洗衣工」傳染事件，當時他因為跨流層送洗衣物，最後不幸過世，也是當年和平醫院感染的源頭。

指揮中心表示，第34例患者「確診前」到北部某醫院，2月29日新增5例確診，其中4例是「案34醫院接觸者」。一名50多歲的女性清潔人員，平時在急診室清理污物，整理病房環境，在此時與第34例接觸感染，其餘3人均為案34確診前「住院病房」的護理人員。

請繼續往下閱讀...

4人陸續於2月18至25日間出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，並於案34確診後，列為接觸者採檢，於2月29日確診，為一起群聚事件。

▲▼薪的醫院將會有特別加護病房、血液透析室、產等新的設備，提供更好的醫療服務。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

台灣出現「院內感染」，讓人聯想到2003年SARS期間曾爆發的劉姓洗衣工傳染事件。前和平醫院急診科主任張裕泰回憶，當時大家都不曉得，腹瀉的劉姓洗衣工是超級傳播者之一，劉姓洗衣工每天在急診室及另兩樓層處理送洗衣物，後來另外5位醫護同仁也染上SARS，最後劉姓洗衣工不幸離世，而5位醫護員工康復後，仍有情緒不穩狀況。

劉姓洗衣工當年4月13日發病，4月16日住進B棟8樓病房，林重威醫師親自為其診療，4月18日其X光片已出現肺炎症狀，但和平醫院未通報。4月20日前後動員工多人感到不適，院內感染其實已經開始。遲至4月22日，和平醫院才通報劉姓洗衣工疑似感染SARS，但為時已晚，林重威醫師也不幸殉職。和平醫院當年院內感染造成150人染疫，35人死亡。

▲▼台北市聯合醫院和平院區,和平醫院。（圖／翻攝Google Maps）

▲台北市聯合醫院和平院區。（圖／翻攝Google Maps）

前疾管署署長、三總感染科主任張峰義2月29日對此表示，症狀不明顯很難捉摸，且潛伏個案可以各種原因進入醫院，不論怎麼注意清潔，仍難防百密一疏。

張峰義坦言，其實早在北部老翁群聚事件出現一位外籍看護感染時，疫情就有點進入照護體系的味道。潛在感染者只要有飛沫附在物體表面，任何在醫院出入者又碰到該表面，再碰到自己眼口鼻，就可能感染。

▲疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中呼籲沒有特別的急診不要去急診室去，而是要到基層診所看病 。（圖／記者李毓康攝，下同）

指揮中心指出，目前已要求醫院關閉、消毒「案34」確診前的住院病房；另針對病房工作人員、病患及陪病者等風險對象進行調查、隔離及擴大採檢。同時已緊急加強「該醫院」監測，所有工作人員如有症狀，將依該院感染管制人員調查結果，採檢1次並暫停工作，即使檢驗陰性，仍須等相關症狀緩解後，才能戴口罩上班。

針對有症狀工作人員，如2次採檢皆為陰性，仍應持續居家隔離14天，期滿後須再採檢1次，確認為陰性後才能上班；無症狀工作人員則須經確認採檢陰性且隔離期滿後才能上班。

至於同病房住院病患，均已安置於指定單人病室隔離，經確認採檢陰性後才能出院，出院後仍須居家隔離至14天期滿。

指揮中心表示，針對「案34」相關群聚，截至目前已掌握5名個案（案34、1清潔人員、3護理人員）接觸者270人，並已採檢186人，其中183人陰性，其餘檢驗中。

▲疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

另，新增的「案39」為北部60多歲女性，1月29日至2月21日與親友跟團至杜拜、埃及旅遊(同團旅客除個案外共36人)，2月20日於埃及旅遊時出現喉嚨痛及咳嗽症狀，21日返國後至診所就醫，26日咳嗽加劇，且出現胸悶、肚子不適及嘔吐症狀情形，於28日就醫並採檢通報，經檢驗於今日確診，目前已收治負壓隔離病房治療；依個案發病前活動史研判，於境外感染的可能性較高，衛生單位將進一步調查個案旅遊行程，並持續追蹤個案同團旅客、親友及就醫接觸者之健康情形。

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