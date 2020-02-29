國民黨改革拚「空戰」　郝龍斌設新媒體部、江啟臣找科技長

▲郝龍斌、江啟臣。（合成圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席補選3月7日舉行投票。候選人郝龍斌表示，未來將成立新媒體事務部，運用社群媒體爭取認同；而另一名候選人江啟臣則主張，在主席辦公室下設置「數位行銷科技長」，讓專業來領導。

郝龍斌在29日播出的網路直播節目《戰神94強》表示，民進黨跟國民黨在「空軍」方面，保守估計是10比1，誇張一點來說是100比1，若國民黨不能在社群媒體這一塊積極發展、爭取到大多數人的支持與認同，國民黨將來的發展很有限。

郝龍斌提到，現在改革最重要的是，改革國民黨的形象、文化，甚至在組織架構上要與時俱進的改革，因此，若當選黨主席要成立「新媒體事務部」，跟文傳會、組發會平行，努力與年輕人溝通。

江啟臣28日也在臉書粉專分享對「溝通網路化」的看法。他提到，十年來，國民黨不斷想要在新媒體中，找到出路，但缺乏真正專業的人才，讓外行領導內行，跨不出同溫層，無法即時掌握民意。

江啟臣指出，國民黨用傳統的方式回應民意，迎接選戰，而對手卻是一步步的升級，透過網路，影響輿論，「2020的選戰我們甚至抓到對手無數次，用1450，用網軍製造輿論，讓我們的社會走向撕裂。」

江啟臣強調，「我參選黨主席，就是要讓國民黨外行領導內行的現狀被打破，我是網路世代，我懂網路」，能讓國民黨在新媒體的弱勢上轉守為攻，未來，將在主席辦公室下設置「數位行銷科技長」，讓專業來領導，整合多元管道，讓國民黨更加貼近現代民眾的溝通管道。