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被爆送紅酒…連勝文難過到失眠　感嘆：權力會改變一個人？

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▲連勝文出席「重返國際舞台之青創座談」。（圖／記者林敬旻攝）

▲連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席補選3月7日舉行投票，由立委江啟臣對決前國民黨副主席郝龍斌，但支持江啟臣的國民黨中央委員連勝文遭爆料送紅酒給黨代表。連勝文27日透過辦公室駁斥這項消息，若不道歉將提告，他也在臉書痛批，國民黨打自己人。

連勝文表示，非常猶豫是否要寫這篇文章，因為必須澄清的這則假新聞，證實國民黨內某些人士是內鬥內行、外鬥外行，「民進黨做假新聞是打對手，但國民黨學人做假新聞，卻是打自己人！」

連勝文指出，這篇假新聞中所提到的紅酒禮盒，其實是唐氏症基金會所出的春節乾麵禮盒，為了贊助公益，買了大約二十盒，分送給他十分熟悉的卸任地方首長及政壇前輩，且1月中就已送完。

連勝文提到，那時吳敦義正要辭職黨主席，江啟臣根本也還沒決定要選主席，更沒有跟他談過有關參選黨主席的想法，江啟臣是1月25日才宣布參選。

連勝文認為，這次國民黨改選主席非常重要，也是國民黨改變的契機，國民黨剛慘敗，他雖支持能夠帶來改變的候選人，但不希望選舉過於激烈，同時因為病毒蔓延，因此，他參與主席補選活動非常有限，與10年前輔選北市長時的全力投入，甚至中了槍被推進手術房前還在手比2號的那種熱血，是天壤之別。

連勝文感嘆，權力的追求真的會完全改變一個人嗎？栽贓黨內同志，而且還不是參選人，只是因為他希望國民黨真的能改變？「這令我難過到昨晚幾乎難以入眠！黨內選舉有必要如此不擇手段？那未來又要如何能團結、領導國民黨？個人的勝利千萬不要變成黨的災難！」

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