加強取締非法看護？陳時中不贊成：重點是陪病者「旅遊史、健康狀況」

▲防疫「一級開設」超前部署，指揮官陳時中赴桃園醫院視察。（圖／記者郭世賢攝）



記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，我國累計34確診案例，其中案32曾任案27的非法外籍看護，勞動部昨日強調，會加強查緝非法移工，並鼓勵主動投報。不過疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「加強通報非法外勞的話，我不贊成」，他表示，醫院只在乎陪病者安全不安全，而不是合法與否，且硬是剷除非法的話，恐怕只會增加醫護人員的負擔。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（29）日視察醫院整備情形，他表示，目前醫院保持分艙、分流，除了完備收治新冠肺炎的病人，也要確保收治其他病症病人的量能，而不是將所有醫院病房都用來收治新冠肺炎輕症的患者。

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▲我國確診案例之一身份為非法看護。（圖／達志影像／美聯社）

針對案32的身份為非法看護一事，外界擔心非法外籍移工恐成為防疫漏洞，認為應該加強查緝，對此，陳時中表示「我不贊成」，他說，非法移工問題是勞動部管轄範圍，對於醫院而言，應該在意的是陪病者有無相關旅遊史、相關症狀、是否清楚陪病須注意的事項、會不會在醫院亂跑等。

陳時中表示，確實不鼓勵非法，但若刻意加強取締非法看護，導致陪病者人力出現缺口，也不可能要求護理人員投入陪病，如此一來，對於醫院而言只是徒增困難。

陳時中強調，護理站應該實施陪病人員的教育訓練，向其宣導陪病應注意的事項，且對其行動加以限制，避免他們在醫院「趴趴造」，至於陪病者是合法看護、非法外勞、家屬等，則不在醫院管轄範圍，應交給勞動部管理。

另外日前也曾出現只是探病就被傳染確診的案例，陳時中表示，「應盡量避免探病」，過去大家都認為探病可給病人精神撫慰，但其實可以用電話、視訊取代，互相通電話、訊息了解病情，也給予病人鼓勵。