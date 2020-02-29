社區傳播拉警報？陳時中：「健康者仍不用戴口罩」勤洗手比較重要

▲目前每人7天限購2片口罩。（圖／記者林悅翻攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎蔓延，我國確診案例計39例，部分確診個案感染源未知，外界憂恐為社區傳播，中央流行疫情指揮中心過去宣導，非必要時不需要戴口罩。指揮中心指揮官陳時中表示，一樣建議健康者在戶外通風處不必戴口罩，除非到密閉空間才需要配戴。

指揮中心不斷宣導，應將口罩留給第一線醫護人員，一般人員非必要不用戴口罩，除非有慢性病、有症狀、到通風不良的擁擠場所，才需要戴口罩，衛福部也曾有廣告指出「搭大眾運輸不必戴口罩」，但民眾依然因為擔心疫情，多會自發性配戴。

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目前我國案例已累計39例，不少確診者感染來源未知，許多專家認為我國已進入社區傳播階段，認為「健康的人不用戴口罩已不適用」。但是陳時中表示，目前戴口罩的政策一樣維持，健康者到通風良好的地方不需要戴口罩，除非是在與他人有密切、長時間接觸的密閉空間，才需要配戴。

▲指揮中心強調，非必要不用戴口罩。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

陳時中表示，注重個人衛生比戴口罩重要很多，應維護環境整潔，並勤洗手、保持乾淨，才更能有效防疫。指揮中心監測應變官莊人祥表示，目前有社區傳播警訊，未能定調是社區傳播。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前陸續有社區零星感染個案，但還是需要參考是否有越來越多類似案例，再決定是否呼籲全民都要戴口罩。他也強調，每位專家一定會有不同看法，不過指揮中心會搜集各界意見，最後統整出共識作為政策參考。

張上淳表示，將盡力去找出社區個案的感染來源，觀察社區是否還有類似狀況，到時將會調整建議給指揮中心。目前而言，最重要的應是保全醫療體系，確保醫療能量。