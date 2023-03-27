狒狒會避開人群　沒危害「乾脆別理牠」！網搖頭曝必抓原因





▲脫逃的東非狒狒仍在桃園流竄中。（圖／翻攝臉書）

記者施怡妏／綜合報導

「狒騰」全台的東非狒狒在桃園地區逃竄，已來到第16天，至今尚未順利捕獲，就有網友好奇，已經兩個星期都抓不到，佔用許多社會資源，為何不乾脆不理就好，狒狒似乎也沒有出現攻擊人類的行為，就有網友點出，背後暗藏的危險狀況，「一定要抓到」。

有網友在PTT發文，感覺狒狒有意避開人群，不會主動靠近人，而且只有1隻，感覺不會有什麼生態危害，已經了2個星期了，出動幾百人捕捉卻都沒有下落，佔用許多社會、媒體資源，「為什麼不乾脆不理牠就好了？狒狒又不會無性生殖」。

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對此，網友點出非抓不可的原因，「不處理，狒痘出現在台灣怎麽辦」、「就不要到時候有小朋友被攻擊」、「柴山的猴子很兇啊，會攻擊人啊，當然要抓」、「哪天有人被攻擊誰負責」、「不處理到時候有人死傷，又罵政府怎麼不去抓要國賠」、「不抓會被罵」、「以狒狒這種體型抓走國小1-2級以下幼童是容易的，更何況是幼兒園，且人類也是食物來源之一，狒狒也是吃生肉的」、「抓牠是要保護牠」。

東非狒狒在桃園地區逃竄長達2周仍未落網，讓桃園市農業局圍捕人員多日無功而返，到底為什麼狒狒這麼難抓？農委會林務局保育組科長鄭伊娟解釋，不只是因為狒狒是靈長類動物比較聰明，主要是狒狒不像「猴子愛爬樹」比較容易被察覺到，狒狒通常在地面奔跑，喜歡躲在涵洞等遮蔽物，加上行動速度又快，都加深了圍捕難度。

▼林務局提醒遇到狒狒不要微笑、尖叫或逃跑。（圖／林務局提供）