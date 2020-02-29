疫情衝擊「軍隊戰備」！解放軍推遲上半年徵兵　暫緩部分大項演訓活動

▲解放軍3軍除夕集結，支援新冠肺炎疫情。（圖／翻攝《解放軍報》）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情仍在擴散，解放軍軍隊戰備也受到影響。大陸國防部28日表示，主要採取了5個方面措施，包括暫緩部分大項演訓活動等，最大限度減少疫情對軍事訓練影響，努力做到練兵備戰和疫情防控「兩不誤」。另外，今年上半年徵兵也將推遲至下半年一併組織實施。

▲中國大陸國防部發言人吳謙 。（圖／翻攝國防部網站）

大陸國防部發言人吳謙28日表示，新冠肺炎疫情發生以來，全軍一手抓疫情防控，一手抓練兵備戰，最大限度減少疫情對軍事訓練影響。

吳謙指出，其中採取了5個方面舉措，一是根據防控要求調整年度訓練任務，暫緩部分大型演訓活動；二是建立與疫情防控相適應的訓練秩序；三是區分疫情風險等級差異化組織部隊訓練；四是探索創新疫情期間教學組訓方式方法；五是加強訓練中疫情防控，建立完善訓練中防疫制度措施。

▲中共解放軍東部戰區第73集團軍陸航部隊。（圖／翻攝自東部戰區微信）

另外，吳謙也就2020徵兵工作表示，上半年的徵兵工作將推遲至下半年一併組織實施，上半年徵兵任務合併至下半年一併完成，全年徵集新兵總任務和各省、自治區、直轄市年度徵集新兵任務不變；徵集時間統一調整為8月1日開始，9月10日起運新兵，9月30日結束。