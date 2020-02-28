批馬英九少講話！馬粉灌爆葉金川臉書...怒轟：風骨和節操呢

▲葉金川臉書遭到馬粉灌爆。（圖／記者羅婉庭攝）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，對於防疫措施，前衛生署長葉金川日前點名前總統馬英九，如果沒加分，就少講話，更直言「沒人相信他是防疫專家」。不過，葉金川今（28）日除了遭到馬英九反擊以外，臉書也被大量馬粉灌爆，紛紛留言「馬總統哪裡錯了？可否請教你」。

針對第二批武漢包機議題，馬英九日前重申，兩岸雙方各退一步，不要再爭執政治，應為下一代的教育與安全，盡快協商出一個航空公司派機接回。不料，葉金川卻跳出來說，就算講得是對的話，也要挑適當的時候講，這個時候從民眾的觀點來看，應該找國民黨裡面專業人士去談這些議題，「沒人相信他（馬英九）是防疫專家」。他更直言：「沒有加分的話不要講，你講對了也沒有加分，講錯了那就更一直減分」。

不過，馬英九28日回應，他從來沒談防疫，而是談兒童人權問題，那是不一樣的東西，小孩已經3天沒上課了，「難道他們沒有一點同情心嗎？」。不僅如此，葉金川的臉書也遭到大量馬粉灌爆，不少人留言嗆說「上1450節目出賣老長官 風骨和節操何在？」、「對曾經大力提拔你、給你發揮舞台的馬前總統無的放矢的批評，令人不敢苟同？有必要這樣嗎？馬總統哪裡錯了？可否請教你」。

其他人則留言指出「馬英九是呼籲政府應該讓武漢孩子回家，這是人道關懷，並不是干涉防疫。這種事情政治人物不講話，又有幾個專業人士敢發言關心這些孩子與家人的死活？」、「可以請馬英九少講話，不要沒禮貌地叫人閉嘴」、「馬前總統任內為了護衛楊署長的長照政策，犠牲軍公教的權益失去江山，現在你們卻倒打他一把，閉嘴的是你們」。

▲前總統馬英九強調他談的是兒童人權問題，從來沒有談防疫。（圖／記者楊蕓攝）



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