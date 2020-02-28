　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

深圳新發現！專家在新冠肺炎患者「唾液」中測到病毒核酸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲新冠肺炎患者唾液中有新冠病毒核酸。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，其中深圳市是廣東省的重災區，累計確診已達417人。然而，深圳市第三人民醫院研究團隊有了新發現，他們此前在新冠肺炎患者的「唾液」中檢測到新冠病毒核酸，並在病人的肛拭子樣本中分離到活病毒，呼吸道樣本與糞便樣本中的病毒同源性達99%。

綜合陸媒報導，大陸國家感染性疾病臨床研究中心、深圳市第三人民醫院（南方科技大學第二附屬醫院）27日發布《深圳市第三人民醫院（國家感染性疾病臨床醫學研究中心）兒童新型冠狀病毒感染診療方案（試行第一版）》指出，兒童普遍易感，新生兒及嬰幼兒也會發病，但症狀大多屬輕微，甚至沒有發燒。

深圳市第三人民醫院研究團隊1月31日時，率先在新冠肺炎患者的糞便樣本中檢測出新冠病毒的核酸，當時研究人員同時測定患者的呼吸道樣本，發現兩者有99%以上的同源性。此外，研究團隊還在患者的唾液、眼結膜分泌物中，檢測到新冠病毒核酸。對此，專家提醒民眾，要時刻注意配戴口罩，並勤奮洗手，注重個人衛生。

消息一出，網友紛紛留言表示，「還是要待在家裡」、「感覺病毒無處不在似的，算了，還是做好個人防護吧」、「又是眼淚又是唾液的……體液是不是真的有可能傳播啊……」、「飛沫傳染不稀奇呀」、「最有效的方法就是減少出門！一定一定」、「千萬不能隨地吐痰」。

 

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

ET快訊
喉嚨有痰「吐出來or吞下去」？醫揭「噁痰神效」長知識
快訊／找到了！新竹男林東京「改地址」失聯　縣府要從重處分
台灣4萬人死亡！「西班牙流感」奪全球9000萬條命　屍體堆到
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

深圳新發現！專家在新冠肺炎患者「唾液」中測到病毒核酸

蒙古國訪陸「送3萬隻羊」　總統回國立刻被隔離14天

「摧毀檢體瓶」拒絕藥檢　奧運3金泳將孫楊…遭禁賽8年原因曝光

鑽石公主號首批包機乘客！港61歲婦人「0病徵」...今日確診新冠肺炎

新冠肺炎疫期出訪北京　蒙古總統返國被隔離14天

武漢指最早12／8發病　專家：爆發時間或更早「9月出現疑例」

澳門23天無新增確診病患　3月2日公共部門恢復營業

徐州歡慶新冠患者回家...過4天「二次感染」　社區又封鎖、記者司機一起隔離！

陸2019年GDP增長6.1%　人均GDP首突破1萬美元

陸客疑插隊搶口罩！　橫濱藥妝店前展開4人3國「流血大亂鬥」

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

發燒1天亡！檢警穿隔離衣相驗　台北女家屬訴：事發5天沒檢疫

新生代歌手美聲高唱抖音夯曲　對手指定PK：我不喜歡飆唱功

「女兒可以沒爸爸不能沒有媽媽..」　辛龍為劉真祈禱：願意用自己的生命換

深圳新發現！專家在新冠肺炎患者「唾液」中測到病毒核酸

蒙古國訪陸「送3萬隻羊」　總統回國立刻被隔離14天

「摧毀檢體瓶」拒絕藥檢　奧運3金泳將孫楊…遭禁賽8年原因曝光

鑽石公主號首批包機乘客！港61歲婦人「0病徵」...今日確診新冠肺炎

新冠肺炎疫期出訪北京　蒙古總統返國被隔離14天

武漢指最早12／8發病　專家：爆發時間或更早「9月出現疑例」

澳門23天無新增確診病患　3月2日公共部門恢復營業

徐州歡慶新冠患者回家...過4天「二次感染」　社區又封鎖、記者司機一起隔離！

陸2019年GDP增長6.1%　人均GDP首突破1萬美元

陸客疑插隊搶口罩！　橫濱藥妝店前展開4人3國「流血大亂鬥」

南韓確診增至2337例　美軍急下令「封鎖駐韓基地」

UBA／中州隊史首進4強　教頭許智超趁機打招生廣告

蘇打綠休團歸來　小巨蛋無預警合體唱新歌「爆又送驚喜彩蛋」

高速公路上爆胎！　解婕翎聽到巨響繼續開…下車才知嚴重：真的是差點死掉

林利大讚：台灣防疫做很好　發文吐真言「這是台灣女婿的心聲」

大邱2女「急診室斷氣」才確診…全城1天增3死　南韓死亡增至16例

UBA／外籍雙塔打爆義守　中州攜手輔大攻蛋

中職／蘇緯達3響砲8打點、劉基鴻包辦全隊分數　兄弟15比3勝龍

深圳新發現！專家在新冠肺炎患者「唾液」中測到病毒核酸

幸福案例／延攬山河大景　品鑑細膩質感悠然生活

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

大陸熱門新聞

首例解剖遺體結果公布！　肉眼可見「灰白色病灶」

香港漁護署：確診病患家犬驗出冠狀病毒弱陽性

口罩還要戴多久？專家曝時間點

女用曬衣桿餵狗　主人爆騙吃喝真相

壹傳媒創辦人黎智英　涉2罪被捕

確診患者「眼淚」驗出新冠病毒！

日捐物資助武漢　中國網友：該捐點東西了

兩岸合派武漢包機 陸委會回應

湖北台辦提方案送回1148台人：台灣不同意

36歲男離開湖北　29天才發病！

杭州首位痊癒者肺部重創　只能跳高1cm

陸客疑插隊搶口罩！　橫濱街頭4人3國「流血大亂鬥」

21人接受血漿療法　重症患者更為推薦

寧夏現境外傳入病例！患者於伊朗從事翻譯工作

更多熱門

相關新聞

林利大讚「台灣防疫做得好」：台灣女婿的心聲

林利大讚「台灣防疫做得好」：台灣女婿的心聲

港男星林立洋（後改名林利）是香港小虎隊的前團員，1989年來台發展，以《小李飛刀》的龍嘯雲一角最為人熟知。2019年與台灣女友Erin結婚，正式成為「台灣女婿」，近期因新冠肺炎疫情肆虐，香港的狀況也不太好，身旁許多友人都勸他不要回香港，但他仍因放不下母親，在日前返鄉探望，並透過臉書報了平安。

斷氣後才確診　大邱1天增3死

斷氣後才確診　大邱1天增3死

即／找到了！新竹男檢疫失聯　縣府從重處分

即／找到了！新竹男檢疫失聯　縣府從重處分

蒙古訪陸送3萬隻羊　總統回國被隔離

蒙古訪陸送3萬隻羊　總統回國被隔離

葉君璋憂疫情　提醒選手減少簽名

葉君璋憂疫情　提醒選手減少簽名

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19深圳唾液

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／32例確診看護友人出現症狀！送負壓隔離病房

快訊／辛龍首發聲：我願意用自己的生命換劉真的生命！　

30多歲男跟團遊大阪　確診新冠肺炎

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

用鼠籠捕到大耳生物　她被迫收編

首例解剖遺體結果公布！　肉眼可見「灰白色病灶」

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

她下體癢癢！看到桌上的酒精…好奇一噴釀成悲劇！

黃曉明PO文「對Baby暱稱」洩婚姻現況

分手許光漢2年沒刪情侶合照！簡婕被逼問無奈發聲

韓國瑜出席228講成「823」事後被追問怒回

北市醫發燒上班3天亡！女兒見屍崩潰

付不出百萬療程費！　確診孕婦「放棄葉克膜」急救

巧遇保育萌獸　網激動：好幸運！

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

更多

最夯影音

更多
千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練
《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面