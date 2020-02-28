深圳新發現！專家在新冠肺炎患者「唾液」中測到病毒核酸

▲新冠肺炎患者唾液中有新冠病毒核酸。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，其中深圳市是廣東省的重災區，累計確診已達417人。然而，深圳市第三人民醫院研究團隊有了新發現，他們此前在新冠肺炎患者的「唾液」中檢測到新冠病毒核酸，並在病人的肛拭子樣本中分離到活病毒，呼吸道樣本與糞便樣本中的病毒同源性達99%。

綜合陸媒報導，大陸國家感染性疾病臨床研究中心、深圳市第三人民醫院（南方科技大學第二附屬醫院）27日發布《深圳市第三人民醫院（國家感染性疾病臨床醫學研究中心）兒童新型冠狀病毒感染診療方案（試行第一版）》指出，兒童普遍易感，新生兒及嬰幼兒也會發病，但症狀大多屬輕微，甚至沒有發燒。

深圳市第三人民醫院研究團隊1月31日時，率先在新冠肺炎患者的糞便樣本中檢測出新冠病毒的核酸，當時研究人員同時測定患者的呼吸道樣本，發現兩者有99%以上的同源性。此外，研究團隊還在患者的唾液、眼結膜分泌物中，檢測到新冠病毒核酸。對此，專家提醒民眾，要時刻注意配戴口罩，並勤奮洗手，注重個人衛生。

消息一出，網友紛紛留言表示，「還是要待在家裡」、「感覺病毒無處不在似的，算了，還是做好個人防護吧」、「又是眼淚又是唾液的……體液是不是真的有可能傳播啊……」、「飛沫傳染不稀奇呀」、「最有效的方法就是減少出門！一定一定」、「千萬不能隨地吐痰」。

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