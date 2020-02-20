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警二代性侵多女！竟逃脫死刑化身「夜場大老闆」...20年後下場曝光

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▲「昆明惡霸」孫小果曾是一名「死囚」，21年後「復活」變身夜場大佬。（圖／翻攝自《新京報》）

▲「昆明惡霸」孫小果曾是一名死囚，21年後「復活」變身夜場大佬。（圖／翻攝自《新京報》）

記者蔡儀潔／綜合報導

曾因性侵罪被判死刑的昆明黑社會頭目孫小果，憑「警二代」的身份不僅躲過一死，而且出獄後成了夜場大老闆，繼續作惡。此案引起大陸中央關注，經過雲南省高級人民法院重審，維持一審死刑，昆明市中級人民法院今（20）日對孫小果執行死刑。

綜合陸媒報導，最高人民法院覆核認為，孫小果在性侵犯罪中具有性侵婦女多人、姦淫幼女、在公共場所劫持、性侵未成年女性、非法限制人身自由、當眾實施性侵、性侵再犯等特別嚴重情節或從重處罰情節，「犯罪手段極其殘忍，犯罪情節極其惡劣，犯罪後果極其嚴重，主觀惡性極深，人身危險性極大，依法應當予以嚴懲。」

雲南省高級人民法院再審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程式合法，與新罪所判刑罰進行合併並無不當。昆明市中級人民法院在執行死刑前，依法安排罪犯孫小果會見了近親屬，充分保障了被執行罪犯的合法權利。

▲▼ 孫小果死刑 。（圖／翻攝自微博）

▲ 孫小果被判死刑 。（圖／翻攝自微博）

回溯孫小果的犯罪之路，他1995年12月因犯性侵罪被判有期徒刑3年，但通過父母偽造病歷，孫小果非法保外就醫，在外趴趴走。1997年4-11月孫小果再度性侵包括未成年人在內的多名女性，並有當眾性侵情節，以及犯有故意傷害罪、強制侮辱婦女罪、尋釁滋事罪，被當地法院數罪並罰，終審被判處死刑，剝奪政治權力終身。

然而雲南省高級人民法院經二審，於1999年3月作出改判，判處孫小果死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身。判決生效後，雲南省高級人民法院於2007年9月作出再審判決，改判孫小果「有期徒刑20年」。

有多家陸媒公開報導，1997年性侵案發時，孫小果母親在昆明市公安局某分局刑偵隊，繼父時任昆明市公安局某區分局副局長，2002年從昆明市公安局五華區分局調任五華區城管局，擔任局長，並於2018年退休。

直到2019年7月18日，因發現該案原審過程中，存在審判人員涉嫌受賄、徇私舞弊的情況，且已發生法律效力的判決認定事實和適用法律確有錯誤，雲南省高級人民法院作出開審決定，並於同年10月14日對該案依法開庭審理。

▲▼ 孫小果死刑 。（圖／翻攝自微博）

▲ 孫小果今日伏法 。（圖／翻攝自微博）

再審期間，法院一審判決認定孫小果2010年4月出獄後又犯組織、領導黑社會性質組織罪、開設賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、妨害作證罪、行賄罪，數罪並罰，決定執行有期徒刑二十五年，剝奪政治權利五年，並處沒收個人全部財產。

宣判後，孫小果不服，提出上訴。雲南省高級人民法院經二審，維持原判對孫小果的定罪量刑，並於2019年12月23日依法公開宣判，維持昆明市中級人民法院1998年一審判決中對孫小果的定罪量刑，與孫小果新犯罪行所判刑罰合併，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，並依法報請最高人民法院核准。

最高人民法院經覆核，於2020年2月12日作出裁定，核准雲南省高級人民法院決定對孫小果執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產的刑事判決。

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