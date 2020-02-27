北市公車改「上下車都刷卡」他嘆流程變塞！網相反…一致給好評：無腦刷

▲現在雙北公車都是上下車刷卡的制度。（圖／新北市交通局提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

雙北公車從2019年的7月1日起開始實施上下車刷卡，到現在已經超過半年。有網友就在PTT的WomenTalk板上發起討論，「北市公車改上下車都刷卡 有變好嗎？」文中表示，他觀察下來還是覺得之前不用上下車都刷卡時比較方便，現在刷卡是不用思考，但上下車流程變得很塞，「這樣有比較好嗎？」

這位網友文中表示，「上次回台北，公車就改成一定要上下車都刷卡」，而他觀察下來，還是覺得之前比較方便，當時每台公車都有螢幕顯示該不該刷卡，在一段票範圍內刷2次也不會扣款，就不會有被多扣錢的問題。

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原PO指出，現在改成上下車都刷卡，確實刷卡時都不用思考，「但是就變得很堵，上下車流程變得很塞，這樣有比較好嗎？」並在留言處中表示，「我之前晚上6、7點在北車搭公車，塞爆」、「從塞變更塞，有比較好？」

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▲許多網友覺得上下車都要刷卡比較好。（圖／記者林敬旻攝）

看到貼文後，大部分的人卻認為新制度比較好，「不會啊覺得蠻好，不用上車看刷卡符號，也能避免逃票」、「老實說很好，之前有的要先刷、有的後刷，超複雜，現在統一，不用注意先後了」、「小時候討厭坐公車，就是不知道什麼時候刷卡」、「上下刷比較好，不用一直聽到司機碎念」、「不用一上車就要先看是上車刷還是下車刷，刷錯還要跟司機說明，有時還被生氣，反正就無腦刷。」

不過也有網友表示，「很浪費時間啊」、「非常不好 ，以前常搭的都是下車刷，現在一上車還沒站穩就被催沒刷卡」、「上班時間已經很擠了，下車還要刷卡的時候就不太喜歡」、「原本卡一次，現在卡兩次，搞笑」、「你是不是沒碰過司機提早切緩衝區導致乘客被多收錢」、「覺得刷兩次浪費時間。」

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