汐止「消失的中華商場」片場受疫情影響　最快周一決議是否對外開放

▲《天橋上的魔術師》劇組重建中華商場，還原度99%。（圖／李明璁提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

公視影集「天橋上的魔術師」以中華商場為背景，劇組在新北市汐止區租地打造昔日中華商場布景，引發熱烈討論，劇組雖有意保留現場用以授課或開放民眾參觀，但目前因仍在拍攝中，尚未對外開放。由於已有不少民眾聞訊搶先前往而撲空，新北經發局長何怡明28日表示，考量疫情，最快下週一才會決定是否開放。

何怡明表示，除了疫情的關係之外，現場臨時建築的相關法律程序、考慮結構安全與人流疏散動線等都還需要討論，會盡快開會討論，且片場目前也還在拍攝階段。原本預計暑假期間才對民眾開放，但考量疫情逐漸嚴峻，下週一才會開會討論未來是否開放。

公視改編吳明益的魔幻寫實小說《天橋上的魔術師》目前拍攝中，為了呈現故事裡「中華商場」場景，劇組耗資8千萬，租用新北市招商一條龍服務的汐止區雍和建設二期基地打造拍攝環境，打造80年代的時空背景，讓這座在現實已於1992年拆除的商場，彷彿穿越時空般重現眼前，討論度極高。

新北市長侯友宜日前曾在不公開行程下到場關心劇組，對於劇組建議場景可以保留提供給電影科系學生拍片或開放民眾參觀的想法，侯友宜也表達新北市府願積極協助，讓拍攝場景成為觀光經濟的資產，並指示市府經濟發展局協助劇組籌募資金，讓中華商場拍攝場景能原地保留3個月。

消息一出，讓不少民眾熱烈期待，甚至開始瘋傳開放參觀的消息，讓不少想搶鮮的民眾，趁著連假紛紛前往現場卻撲了空，新北市府強調，目前片場仍在拍攝中，並未對外開放，至於未來是否會擇期開放參觀，還要考量疫情發展，全案將在下週一開會討論。