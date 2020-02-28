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還蹲在看守所…連千毅關心疫情　委託律師發3千瓶防護液「形象大消毒」

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▲連千毅委託蘭庭國際發防護液 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲連千毅委託蘭庭國際發防護液 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

新冠肺炎(COVID-19) 疫情持續延燒，各地也出現不少善心人士分紛紛捐出口罩消毒水，一起共體時艱，就連還在看守所的直播主連千毅，委託蘭庭國際總顧問莊明憲等人，發放3000瓶防護液，其中2000瓶指定給弱勢團體及一線防護人員，希望為對抗疫情盡一份心力，似乎是想為過去負面形象「消毒」一下。

▲連千毅委託蘭庭國際發防護液 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲連千毅委託蘭庭國際發防護液 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

去年撼動高雄治安，引發「直播主之亂」的連千毅，目前人還在看守所，不過連千毅得知目前疫情狀況，希望能盡一己之力，於是上星期透過律師協助安排捐贈相關事宜，在連千毅所屬的蘭亭國際公司總部來發送。

▲連千毅委託蘭庭國際發防護液 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲創辦人「莊董」莊明憲表示防護液一瓶價值近千元 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

創辦人「莊董」莊明憲表示，他接獲連千毅律師轉達訊息後，決定一起來做公益，於是花費70多萬買了3千瓶防護液，並強調這次發送的防護液，一瓶市價約980元，是純天然有機的。現場先準備了1000瓶在蘭亭國際的門口發放，另外2000瓶則捐贈第一線醫療人員及學校等單位使用。

據了解，這些防護液是由連千毅、蘭庭國際莊明憲以及Seline Lien(蛇另)、龍家俊、賴賢賢、希望美利一同出資，一早店門外就湧現排隊等待人潮，不過聽到連千毅背景有人不以為意，但也有人打退堂鼓，決定不領取了。

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