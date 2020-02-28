中市疫情應變中心一級開設　盧秀燕：防疫沒有假期！

▲盧秀燕主持剛一級開設的台中市疫情應變中心工作會議，表示防疫沒有假期。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎疫情持續延燒！台中市疫情應變指揮中心提升為一級開設，市長盧秀燕親自擔任指揮官，召開工作會議。「防疫沒有假期！」她以「最壞打算、最好準備」形容是市府最高防疫原則，認為台中疫情平穩，但市府超前佈署各項防疫作為，降低防疫風險。

市長盧秀燕今天上午主持中市疫情應變指揮中心工作會議，她表示，「料敵從寬、禦敵從嚴！」台中目前肺炎疫情和緩平穩，但市府一向「超前部署、加嚴加密」，昨日中央流行疫情指揮中心已從二級提升至一級開設，市府今日也將應變中心提升為一級開設，不僅大型活動將研議暫緩，各局處也進入更縝密的防疫工作。

▲▼盧秀燕主持疫情應變中心工作會議，呼籲民眾切勿恐慌。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕說，目前台灣相較世界各國來講，疫情較為平穩，呼籲市民無須過度恐慌，市府各項準備都已超前部署，未來我們會用更高標準自我要求，全力維護民眾健康。

她也針對目前台中居家檢疫人數說明，台中市居家檢疫人數逐漸下降當中，由春節最多達2,500人，目前已降至約850人左右。另台中目前也沒有移工確診案例，市府將與中央保持聯繫通報，針對東協廣場等外籍移工聚集地加強關心與宣導，全力杜絕防疫缺口。

中市衛生局表示，市府應變中心除每日召開疫情會報，以利各單位掌握疫情，並確保跨局處整合，也將持續落實及強化疫情監測、醫療整備、防疫物資、社區防疫、風險溝通五大防疫策略。

目前台中已成立居家隔離及檢疫關護中心，各項通訊診療、社區感染兵棋推演及防疫物資整備都執行中，如有需要也會依醫療網指揮官指示，必要時，按照中央規定，於4至8小時內完成應變醫院部立台中醫院清空收治作業。

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