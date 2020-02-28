退冰好市多凱薩沙拉…她一擦番茄「衛生紙變泥黃色」！網嚇：真的吃土了

▲原PO買好市多沙拉，發現小番茄上都是灰塵。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）會隨季節推出不同樣式的食品，也有不少經典不敗的必吃美食，像是烤雞、壽司、沙拉等等，去賣場幾乎人手一份。一名女網友日前到好市多買了一份凱薩雞肉沙拉回家，要退冰的時候，看到番茄上有水滴，順手拿面紙要擦掉，意外發現番茄上都是土色的灰，讓她嚇得直呼「好髒」。

女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張照片，文中表示，「凱撒雞肉沙拉的番茄好髒」、「看起來沒有很髒，是因為拿出來退冰，番茄上有水滴，所以順手拿面紙擦而已，才發現ㄉ。」原PO也附上一張照片，只見擦拭的衛生紙放在小番茄旁邊，但仔細看上面，擦下來的不只水氣，還沾上泥土色的灰塵，顏色看起來相當不妙。

請繼續往下閱讀...

看到照片後，其他網友都傻眼覺得有點反胃，「可以反應給客服嗎？這太可怕了！大部分我們買了沙拉都直接吃耶」、「我都直接吃了好幾盒……嚇呆了我」、「我開始懷疑蘿美生菜也是沒有洗了」、「為什麼要讓我知道 @@」、「真的『吃土』了」、「難怪我每次吃每次都嘴破」、「吃這麼多次第一次吃了後嘴巴破洞。不乾淨……」

▲那個泥土看起來怎麼有點不妙 > <（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

不過也有人表示，「先定義土是髒的，若是天然物無化學，那其實天然土還可以接受，比較需要在意應該是化學殘留」、「賣餐飲的幾乎都這樣吧？以前學生時期出去打工，菜都過水就上桌了」、「那是你擦桌子的衛生紙吧」、「正常的，不可能有業者會一顆一顆搓洗的，我在日本工作也是殺菌水泡著而已，沒有時間去搓洗它」、「很多東西洗了會容易爛，存放不久……尤其草莓……」

還有網友認為，買了其他食品也是要注意，「草莓才恐怖吧……髒吃了不會死，農藥吃了才有害，還不是一堆人好吃好吃」、「偷偷跟你說，草莓沒辦法這樣擦，不然會比這更髒數十倍，信不信」、「其實！在外面的食物哪能完全乾淨呢」、「有可能都沒洗，自己做過草莓糖葫蘆,草莓洗完有水氣糖漿裹完容易融化，外面賣的有可能也都不洗的，所以就不敢吃外面賣的。」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～