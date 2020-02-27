限量特價「平均每條10元」！好市多萬用神布「補貨就秒殺」：結帳台一片黃

▲好多人都在搬。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

記者張嘉晏／綜合報導

本站先前報導《1條13元！人妻回購N次「神等級抹布」黑垢bye 網激推擦頭髮：超吸水》提到，好市多一款黃色纖維布被主婦們視為除垢神布，拿來擦頭髮效果也很棒。近日這款神布就正進行限時限量特價，因此吸引了許多人瘋搶，在好市多社團內也掀起一波討論。

「好多人在搬，我也帶走一包。」一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，從他貼出的照片中，可見好市多這款「超細纖維擦拭布」正在特價，從479元降至379元，平均一條布只要10元，數量有限讓他忍不住趕緊入手一袋。

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昨（26日）晚間也有網友不約而同貼出好市多櫃台照，只見不少人都手刀買了這款纖維布，推車和結帳台上一片黃澄澄，大家幾乎都是一次買2包以上。

▲數量有限啊！（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

貼文一出，許多人大讚表示「這超好用」、「現在已經很少有10元的商品了」、「當抹布好用，吸水很強」、「一早去汐止就沒貨」、「機車上必備一條，不見了也不心疼」、「櫃台說補貨就秒賣光」。

另有網友表示，這似乎是纖維布第一次特價，「等好久了」、「我看到的歷史價格539～489」、「難得會有特價」。不過也有過來人表示，很多人正是為了要搶便宜才跟風的，實際上也不是真的這麼好用，「會起屑」、「髒污不好清洗」、「棉絮一堆」。

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