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韓國瑜直播擠聖代「腰折爆粗口」　女粉捧場生信心：我從小就冰雪聰明

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記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，導致市場相當冷清。高雄市長韓國瑜為了救經濟，27日在臉書開直播，他在直播中擔任百貨一日店長，並在美食街販售聖代。現場吸引許多民眾圍觀，不過韓國瑜似乎對聖代感到困擾，一直無法把聖代漂亮的擠到杯內，2度在直播中疑似爆粗口。

韓國瑜道高雄夢時代廣場直播，除了宣傳高雄市防疫狀況，同時也希望藉由直播來吸引民眾放心消費。首先韓國瑜學習招牌聖代作法，影片06：18時，韓國瑜開始著手試做聖代。不過隔行如隔山，韓國瑜似乎對擠聖代不太拿手，聖代無法漂亮擠出，讓他忍不住怨：「嘖！做得他媽！為什麼我做得都是垂頭喪氣，做得都...做得都...好像都沒有。老闆做得都抬頭挺胸，我做得都沒辦法抬頭挺胸。」不過這杯聖代在老闆的補救之下，最後仍是賣到客人手中。

▲▼韓國瑜直播賣聖代。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

▲▼韓國瑜直播賣聖代，不過聖代頻頻「腰折」讓他感到相當困擾。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

▲▼韓國瑜直播賣聖代。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

後來就在眾人起鬨下，韓國瑜再度挑戰聖代（09：00開始），但仍是無法像老闆做得尖尖的，韓國瑜感到相當困擾的說「為什麼？我他媽為什麼沒辦法像老闆做得那麼尖」，但女客人仍相當捧場的說「可以啦」開心的從韓國瑜手中接走聖代。韓國瑜也自豪的說「我從小就冰雪聰明」、「我是被政治耽誤的餐飲小老闆」。

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