7字形容「228連假天氣」　下週準冷氣團來襲！北台濕冷13度

▲連假三天、白天微熱早晚涼。（圖／記者季相儒攝）

記者葉國吏／綜合報導

228連假首日，全台天氣晴朗，高溫上看30度，不過連假結束後就要變天，北台灣轉濕冷、氣溫下探13度，已經接近大陸冷氣團等級。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，最新(27日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(28)日至週(1)日白天受暖氣團影響，各地晴朗穩定，東半部有局部短暫雨的機率；週日午後山區有局部陣雨的機率。連假三天、白天微熱早晚涼；西半部晨間及外島易起霧，亦不利空氣中汙染物的擴散，應注意路況及空氣品質。今日氣溫：北部18至29度、中部16至30度、南部18至30度、東部15至28度。

請繼續往下閱讀...

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

吳德榮表示，週日晚至下週一(2日)鋒面及東北季風影響，迎風面北部、東半部有局部雨，北台灣雲量增多，天氣轉涼微冷；背風面影響不大。下週二(3日)有短暫空檔、氣溫回升，東半部仍有局部短暫雨的機率。

吳德榮提醒，下週三、四(4、5日)另一波鋒面及冷空氣南下，氣溫雖未降得很低，但水氣很多，北台灣轉成整天「濕冷」(最低溫約在13度左右，白天最高溫亦僅在17度左右)的天氣。氣象局的最低溫，則約可降至14度(大陸冷氣團)或15度(東北季風)；定義上雖屬不同分級，但整體上，帶來的「濕冷」感覺，已沒有多大差別，要注意保暖。