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泰利會更強！逼近中颱時間曝　雨襲全台「2地警戒大雷雨」

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▲泰利颱風雖不會直接侵台，但外圍水氣將為台灣帶來降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

泰利輕颱今(15日)下午2點生成，侵襲路徑不會撲台，將往海南島前進，不過外圍環流水氣將為台灣帶來降雨，今晚到明天(16日)基隆北海岸、東部、南部有雨，明中午後南部和各地山區降雨明顯；周日晚間起到下周二(18日)全台有雨，山區和中南部雨勢明顯。另泰利下周一會再增強，強度逼近中颱。

氣象局預報員廖經翔表示，今天下午2點熱帶性低壓升格今年第4颱風泰利，輕颱泰利範圍在南海海面上，慢慢往西北西前進，過去6小時往西份量越多，預估將續往海南島方向前進，南海海面環境適合生長，不排除泰利強度將到輕颱上限、中颱下限，時間點預測將在下周一(17日)。

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▲▼泰利颱風今下午2點生成，最新預測路徑圖出爐。（圖／氣象局）

▲▼泰利颱風今下午2點生成，最新預測路徑圖出爐。（圖／氣象局）

▲▼泰利颱風今下午2點生成，最新預測路徑圖出爐。（圖／氣象局）

由於季風低壓環流區未來幾天將逐漸往北移動到台灣地區，下周一、下周二(17日~18日)整體水氣變多，下周三(19日)之後太平洋高壓往西延伸，水氣才會減少。

廖經翔指出，今下半天開始，恆春半島已受外圍雲系影響，南邊有明顯降水訊號移動到恆春半島附近，時雨量達20毫米，不排除今入夜後持續有外圍雲系繼續影響台灣地區，今晚起東部、南部雨勢逐漸增加，且將轉為大範圍、長時間降雨。

針對未來一周降雨趨勢，廖經翔表示，今晚(15日)到明天(16日)白天，輕度颱風泰利外圍雲系將影響基隆北海岸、東半部、南部，整天有短暫陣雨，周日(16日)中午過後，南部平地和各地山區降雨明顯。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

廖經翔分析，周日晚上到下周二(18日)，季風低壓環流北移到台灣附近，水氣偏多，各地降雨機率提高，全台都會有局部短暫陣雨，明顯雨勢集中各地山區和中南部，中午後不排除有局部雷雨，降雨強度較強將在中午過後。

下周三(19日)過後，太平洋高壓往西延伸，季風低壓環流範圍消退，台灣水氣漸少，廖經翔表示，各地雖有降雨，但降雨將較緩和。

溫度部分，受泰利颱風外圍環流影響，明天各地雲量多，高溫各地約32到34度，稍微略降1度，局部地區仍有36度高溫，包括大台北、中南部近山區、花東沿岸和縱谷等可能都會有36度，仍是偏悶熱天氣。

▼周日高溫趨勢。（圖／氣象局）

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