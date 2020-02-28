疫情大失控！各航空「日韓航線」退改票懶人包　華航、長榮放寬標準了

記者賴文萱／台北報導

新冠病毒（COVlD-19）疫情持續延燒，國人愛去的日本、韓國航線也大亂，除影響許多民眾出國行程，也引發許多退票糾紛。國籍航空公司華航、長榮航空等，日前也放寬規定，提供民眾在限定期限內能免費改票一次，《ETtoday新聞雲》也盤點各航空公司的退、改票標準，民眾可得看仔細，以免荷包大失血。

▲近來票務糾紛件數暴增，民航局協調航空公司放寬改、退票規定。（圖／記者黃克翔攝）

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●中華航空

因應新型冠狀病毒疫情影響，華航宣布，針對日本、新加坡等旅遊疫情第二級警示區，旅客持有2月24日（含）前開立，且旅遊期間為4月30日（含）前之華航、華信機票，可免收改票手續費一次。

另配合南韓旅遊警示提升至3級警告，持有2月24日（含）前開立，且旅遊期間為4月30日（含）前的華航／華信往返韓國機票，旅客可申請退、改票免收手續費的服務。

▲疫情大亂航班，衍生許多民眾與航空公司的改、退票糾紛。（圖／記者李毓康攝）

●長榮航空

針對日本、新加坡等二級警示區旅客，長榮提供4月30日之前往返航班改票免收手續費一次之服務；往返韓國、香港、澳門、大陸等三級警示區之旅客，也提供改票一次或退票免收手續費之服務，相關退、改票辦法，公布於長榮航空官網www.evaair.com。

▲韓國旅遊警示升級，台灣虎航公告取消航班及退票辦法。（圖／台灣虎航提供）

●台灣虎航

台灣虎航針對往返韓國航班進行調整異動，至3月31日前，所有韓國往返之航班全數取消；惟，首爾仁川-桃園航線取消至2020年4月1日。針對上述航班取消而影響之旅客，提供更改訂位、退票方式供消費者選擇，其申請期限自即日起至2020年3月1日晚間21:00（含）止。

另外，3月起配合旅遊業者需求，日本名古屋、函館、仙台、旭川、小松、花卷、佐賀等部分航班航線也取消至3月底。

方案一：更改訂位

符合上述說明之適用對象，如選擇日期仍有可售座位時，始可免費更改日期，且得免收票差及手續費，更改以一次為限；可改訂日期範圍為2020年4月1日至2020年7月14日（含）止（2020年4月1日至2020年4月10日及2020年6月23日至2020年6月30日為不適用區間），且須以來回程皆可搭乘完畢為準。

方案二：退票

符合上述說明之適用對象者，始可選擇全額退費，且不需支付任何手續費。

▲樂桃航空3月起，台日航線部分航班停飛、減班。（圖／樂桃航空提供）

●樂桃航空

樂桃航空3月1日起將減班、停飛部分航線，共有4條航線、384航班減班；11條航線528航班停飛。樂桃表示，購買異動航班的旅客可申請退款或改票，皆不收取手續費。

根據樂桃航空消息，3月將取消台日航線有台北（桃園機場）往返北海道、仙台、東京羽田機場、福岡，停飛時間依航班編號有所不同，北海道停至3月28日及29日，其他停至3月18日及19日；另外，高雄往返大阪、東京成田、沖繩也停飛，分別停飛至3月18日及3月27日、28日。

▲樂桃航空3月起停飛航班一覽。（圖／樂桃提供）

另外，樂桃航空台北（桃園機場）往返大阪，從每周28班減為每周7班，減班時間依航班編號有所不同，從3月18日、19日至28日都有。樂桃統計，減班部分，4條航線、384班航班受影響；停飛部分，11條航線、528航班受影響，但停飛前各航線一周有7個來回班次（期間為3/1~3/29）

▲樂桃航空3月起減班航線一覽。（圖／樂桃提供）





▲日本航空。（圖／達志影像／美聯社）

●日本航空



日本航空因應新型冠狀病毒疫情，做出下列台日線機票調整措施：

1.適用路線：台灣出發⇔日本之國際航線（含JL*的聯營航班）

適用機票: 日航（131）本票

原機票開票日期 : 2020年2月27日前

原機票出發日期 : 2020年2月22日～4月30日

適用更改的出發日期 : 2020年6月30日前出發

機票異動申請期限: 2020年2月28日～4月30日止

2.更改訂位

符合以上條件機票之所有艙等可更改至2020年6月30日前出發之JAL國際線航班，且與原開立機票相同之行程及訂位艙等，得免收改票手續費一次。若無法取得原訂位艙等，或有淡旺季價差，則需重新計算票價及稅金差額。



3.JMB日航哩程儲蓄專案會員使用哩程兌換之機票

符合以上條件者可於機票效期內，更改至2020年6月30日前出發之國際線航班，且與原開立機票相同之航空公司/行程及訂位艙等，可改期一次。

▲酷航。（圖／酷航提供）

●酷航

酷航針對2020年1月23日至2020年3月31日出發之航班，台灣至新加坡、日本和韓國之旅客提供相關退改政策說明如下：

1.更改航班日期及航點至較晚日期（可至2020年8月31日前），無需負擔改票費用，需負擔若有訂位艙等之差額。

2.未使用之行程以100%全額退費，透過酷航代金券退款 。

▲AirAsia。（圖／AirAsia提供）



●AirAsia

關於日本旅遊警示提升至第二級警示（Alert），AirAsia表示，正常營運之航班，尚無因應之退票或改票方式，若後續有新的指示會再公布於粉絲團。被取消之航班系統會先自動安排建議航班，乘客可自行改期或者是申請退費。



目前3月取消之日本航線航班列表如下，4月份目前正常營運。系統會自動安排其他航班，乘客可以再透過AVA改期或是申請退費。若有其他問題請詢問客服。



▲AirAsia取消日本航線航班列表。（圖／AirAsia提供）

▲捷星航空。（圖／捷星航空提供）

●捷星航空

捷星航空配合台灣宣布相關旅遊警示為橙色、紅色，或有疫情旅遊警示或警告的國家，如旅客已購買2020年1月31日至3月31日期間到這些國家（包括新加坡）的機票，可透過捷星的<在線聊天>與線上客服聯繫，並選擇以下任一退改方式：

1.更改旅遊日期為2020年8月31日前出發的航班，無需付改票費用（但需負擔票價差額）。

2.未使用之原旅程預訂金額以捷星禮券方式全額退款

▲國泰航空。（圖／達志影像／美聯社）

●國泰航空

鑑於新型冠狀病毒（COVID-19）爆發，以及市場相應對航班需求大幅下跌，國泰航空宣布，2020年3月28日前將暫停航班服務的地點包括：

中國—內地及港澳台地區：高雄、台中，以及所有中國內地城市（北京、上海浦東、成都及廈門除外）

美洲：紐約（紐瓦克）、華盛頓

歐洲：羅馬、米蘭、特拉維夫、倫敦（格域）、巴塞羅那

亞洲：加爾各答、首爾、濟州、釜山、克拉克、達沃、新潟、沖繩、馬爾代夫（馬爾地夫)

大洋洲：阿德萊德

各地點的實際停飛日期及航班班次減幅或有所不同。

旅客可透過「自助管理訂位服務」重新訂位，或致電當地的客戶聯絡中心；如旅客持有部分使用的機票，而往／返地為暫時停飛之航點，可為旅程中任何尚未使用的機票申請退款。直接在國泰官網訂票之旅客，可透過「自助管理訂位服務」要求退款；如透過旅行社訂票，請與他們聯絡。

▲釜山航空。（圖／釜山航空提供）

●釜山航空

受到疫情影響，台北／高雄往返釜山／大邱／仁川航班自2月23日至3月29日有公告取消異動。即日起，受到影響的航班可申請退票即可豁免手續費。欲辦理退票旅客可利用官網自行申辦退票，亦可下載航班取消證明。不過，於公告前已辦理退票，被徵收之手續費恕無法追溯。

▲釜山航空航班異動。（圖／釜山航空提供）

▲濟州航空。（圖／波音提供）

●濟州航空

因應新型冠狀病毒疫情之票務辦法

1.適用對象：（團體票不適用）

持有濟州航空於2020年2月7日(含)前購入濟州航空航班，因受新型冠狀病毒疫情影響致班機取消或延誤之旅客。

2.更改訂位：機票可依原訂位航點、有效期及其他票價規限下，豁免更改訂位及改票手續費一次。

3.退票：（適用受新型冠狀病毒疫情影響導致航班取消或延誤）

(a) 退票可豁免退票手續費用

(b) 經濟航官網/APP購票