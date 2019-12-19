成人網站霸主PornHub發布年度回顧　意外揭示Android版本統計

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PornHub發布年度回顧　意外揭示Android版本統計

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▲▼Android Q正式命名「Android 10」。（圖／取自Google官方部落格）

▲從PornHub的年度回顧可大略得知Android各版本佔比。（圖／取自Google官方部落格）

記者王曉敏／綜合報導

知名色情網PornHub上周發布2019年度回顧，內容不外乎熱門的趨勢、關鍵字等等，不過這一長串的數據資料也意外揭露了Google Android作業系統使用情況的統計資訊。

Google自今年5月起便一直沒有更新Android系統版本分布數據，該數據主要是顯示各個版本Android系統佔所有Android設備的比例。開發者大多認為Google是因數據不樂觀而避而不談，但科技網站《AndroidPolice》卻從PornHub的年度回顧數據中發現了端倪。

根據PornHub釋出的統計，今年全年Android作業系統中，有48%設備版本為Pie（9.0），其次則依序為23%的Oreo（8.0、8.1）、12%的Nougat（7.0、7.1）、8%的Marshmallow（6.0），至於今年9月釋出代號Android Q的最新作業系統版本Android 10則僅佔2%。《AndroidPolice》指出，考慮到PornHub為全球流量排名前50的網站，這項統計可能是最接近準確的Android版本分佈數據。

▲▼PornHub發布年度回顧，意外揭示Android版本統計。（圖／取自PornHub）

▲PornHub發布的年度回顧中，統計了該網站從各個Android版本上所獲得的流量比率。（圖／取自PornHub）

為了進一步了解Android版本的升級狀況，《AndroidPolice》將上述資料與Google官方於去年10月釋出的資料相比較。觀察圖表，去年10月Android較主流的版本為Nougat，比率達28.2%，其次則為Oreo，而對比PornHub的統計，最多人使用的版本為Pie，而去年最多人使用的Nougat則下滑了16.2個百分點。從這點來看，用戶升級新版Android系統的速度有明顯的提升。

▲▼PornHub發布年度回顧，意外揭示Android版本統計。（圖／取自AndroidPolice）

▲左為Google官方釋出去年10月各Android版本比率，右為 Pornhub 2019全年數據。（圖／取自AndroidPolice）

雖然PornHub的統計數據只能用來衡量該網站從每個Android版本上所獲得的流量，因此直接用來與Google的數據做對比有失準確，但仍能讓外界大致了解Android作業系統的升級趨勢。

Android版本「碎片化」一直是Google亟欲改善的問題之一，為此，Google於2017年導入了Project Treble，讓未來多數使用者的手機都能獲得新版本升級，希望能藉此提升手機效能、同時加速版本更新的問題，同時也有助於開發商提升版本升級的效率。Google日前表示，「碎片化」問題已在Android Pie有所改善，但並未釋出任何圖表或數據來支持其論點。因此，PornHub這項統計無疑是間接替Google的聲明背書。

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