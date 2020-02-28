魔法林地裡的羊毛氈生物　帶著向陽微笑的寧靜療癒

在台灣，常能見到手作的擬真動物羊毛氈，能捕捉毛孩的獨特神韻，更能讓人因為這溫厚舒適的材質而柔軟下來。當你見到莫斯科藝術家 Nastasya Shuljak帶著簡單可愛模樣、又有充滿想像力的毛氈生物群，更會因此而得到療癒。

由於朋友送了一包羊毛材料，讓Shuljak開始創作它的羊毛氈作品，一開始，她創作出熊、野兔、北極熊、狐狸等叫得出來的動物。她做的動物看似簡單，卻在那樸質造型與溫暖配色中，帶出了療癒感，許多動物更是仰著頭望向天空，好像正沐浴陽光下，時間也隨之停止流動那樣寧靜悠長。

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後來更做了冒出苗的小樹、帶著花與芽的圓滾植物等，特別的是，這些植物都帶有一雙小小黑豆眼與一抹淺淺微笑，像從迷人的魔法森林走出來的那樣溫柔可親，讓人感受到藝術家對植物的喜愛，以及無垠的想像力。

Shuljak表示，她的創作動力源自人們的回應。她不認為自己作品是為了展覽而生，也不自稱是在創作藝術，而是一小團歡樂、無憂無慮笑容的展現。羊毛氈要戳成想要的形狀，總是需要靜下心來專注完成，在Shuljak的作品中，你是否也能感受到那段製作時的美好時光？

（完整文章請看城市美學新態度）



圖文來源／MY MODERN MET

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