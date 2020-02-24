　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

記錄老房子的美…廢墟攝影師「為藝術犧牲」　誤入民宅拍照下場慘

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 廢墟,荒廢,塗鴉 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲攝影師鄭男為拍攝廢墟，誤闖新店山區民宅挨告，遭判拘15日。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者孫于珊／台北報導

知名廢墟攝影師鄭宇璿Poliz（綽號栗子），喜歡用鏡頭到處拍攝各種建築物的美照上傳網路分享，不料有一次卻不小心「誤入民宅」，被楊姓男屋主發現提告。台北地院審結，依侵入住宅罪判鄭男犯拘役15日，得易科罰金，可上訴。鄭男對此無奈表示，「藝術有時是需要犧牲的…」。

鄭男2018年到新北市新店山區拍攝廢墟照時，發現有一間老房子極具美感，想作為攝影題材，但卻不知這是有人居住的民宅，在未先徵取屋主同意就貿然闖入，破壞了屋主安寧，而吃上官司。

此外，屋主還因鄭男說了一句他家是「廢墟」，忍無可忍，再告鄭男妨害名譽罪。不過檢方認為，鄭男只是在應訊時說明行為原因，合法為自己辯解，並沒有犯意，因此這部分處分不起訴。

針對鄭男無故侵入住宅部分，法官審酌鄭男犯後坦承犯行，也表達願意賠償2萬元，但屋主不接受，雙方並未達成和解，法官同時也考量鄭男的學經歷、家庭狀況、工作、犯罪動機、手段等一切情狀後，判鄭男拘役15日，得易科罰金1萬5000元，全案可上訴。

《ETtoday新聞雲》記者訪問到鄭男，他對此無奈表示，「藝術有時候是需要犧牲的」，下次會先確認場地是否實屬於全廢墟再進入拍攝，或是用租借方式，以免觸法。他強調，只是希望這些老房子能夠在消失之前，能用鏡頭記錄下它美麗的樣貌，並沒有想破壞或偷竊犯意，最後說道，為了讓這件事能順利落幕，也決定不再上訴。

▼鄭男表示他沒有想破壞或偷竊犯意，也無奈說「藝術有時候是需要犧牲的」。（圖／資料照／記者孫于珊攝）

▲▼廢墟攝影師鄭宇璿。（圖／記者孫于珊攝）

►美麗就是這麼簡單！

【更多新聞】

影／放棄導演夢鑽進「廢墟」找寶藏　2次「超毛」經歷還差點吃官司

影／想成「國際攝影大師」捲入7男6女群交抽頭案　蔡哲凱：藝術遊走法律邊緣

收費拍7男6女群交趴！北戰到南他辯「關起門」　檢怒：怎麼不選在花園？

ET快訊
吃飯偶遇大咖歌手　路人：那麼胖不是吧！釣出本尊親回
「醫事人員」出國禁令　衛福部：中港澳嚴禁　日韓等6國需報准
黃安回台用80萬健保救命　4年後「身體近況曝光」疫情爆發留台
快訊／滯留在武漢外地人可以出城了！放行條件出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

紅牌重機北宜公路逆向超車　小客車「同步切出」擦撞…騎士夫妻遭擊落翻滾

為0.04元上法院！超商老闆控店員手機充電涉竊盜　檢座說話了　

只為免費洗車券！她衝加油站「理論」賞員工巴掌…不怕吃官司嗆：聽妳放屁

老爸「分居7年0通電話」被放生　女兒：我離家4年只碰到一次

記錄老房子的美…廢墟攝影師「為藝術犧牲」　誤入民宅拍照下場慘

急診病患躺地大鬧…2保全「樓梯間痛毆」！他滿臉血癱軟　被丟包吸菸亭慘死

宜蘭轎車闖紅燈撞機車...騎士不治代誌大條！駕駛找友頂罪穿幫了

獨／遇到「金牌ㄟ」所長也沒轍　高雄男被警追捕「剉屎」當街脫褲

獨／怪男深夜闖娃娃機店「下半身猛撞機台」　動作超猥褻

青峰師徒翻臉原因曝光　大陸版稅上億人民幣沒拿到…拒再合作卻忘了終止授權

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

紅牌重機北宜公路逆向超車　小客車「同步切出」擦撞…騎士夫妻遭擊落翻滾

為0.04元上法院！超商老闆控店員手機充電涉竊盜　檢座說話了　

只為免費洗車券！她衝加油站「理論」賞員工巴掌…不怕吃官司嗆：聽妳放屁

老爸「分居7年0通電話」被放生　女兒：我離家4年只碰到一次

記錄老房子的美…廢墟攝影師「為藝術犧牲」　誤入民宅拍照下場慘

急診病患躺地大鬧…2保全「樓梯間痛毆」！他滿臉血癱軟　被丟包吸菸亭慘死

宜蘭轎車闖紅燈撞機車...騎士不治代誌大條！駕駛找友頂罪穿幫了

獨／遇到「金牌ㄟ」所長也沒轍　高雄男被警追捕「剉屎」當街脫褲

獨／怪男深夜闖娃娃機店「下半身猛撞機台」　動作超猥褻

青峰師徒翻臉原因曝光　大陸版稅上億人民幣沒拿到…拒再合作卻忘了終止授權

24歲多金男染疫！治療中「一眼鍾情」女護士…康復後直接「上鏡告白」尋人

菲國220對新人「戴藍口罩親親」　出席者要填健康申報表

小禎請辭主持1299天《2分之一強》掰了搭檔梁赫群　經紀人曝原因

吳青峰突道歉孫燕姿：利用妳了！　曝蘇打綠合體內幕「洩漏罰5百萬」

北捷文湖線試辦改內裝！座椅提高包覆性、座位變多了

紅牌重機北宜公路逆向超車　小客車「同步切出」擦撞…騎士夫妻遭擊落翻滾

中央公布案例位置　侯友宜強調「完全掌握」：全力以赴打勝仗！

亞洲盃抗日關鍵戰　陳冠全為雪恥：拚了

百貨庫存系統疑洩新品資訊！傳蘋果春季發表會可能亮相「4新品」

動物園「北美灰狼」苦追室友7年！　今年繁殖期有望成夫妻

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

社會熱門新聞

快訊／台北22歲男陳屍車內！路人經過嚇傻

疑吹風機勒斃前妻　五金行小開收押

血指紋塵封19年　新科技助破血腥懸案

童未戴口罩　竟挨恐怖幼保員暴打

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

跆拳金牌魏辰洋　身藏54顆毒梅碇

景美殺人案懸宕19年　夜半迴盪哭聲

趁小鮮肉室友睡覺「一口含住」　無人證不起訴

鐵支路泰妹賣淫　警憂無罩「疫」

無聊男：想確定警方執勤認真否？

青峰遭起訴！恩師林暐哲控侵害著作權

青峰師徒翻臉原因曝　沒拿到上億人民幣版稅

台南知名補習班驚爆外籍男師性騷女童

夜市當夢幻更衣室！正妹連偷衣鞋

更多熱門

相關新聞

五股垃圾山變身環保藝術新垃園

五股垃圾山變身環保藝術新垃園

新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，將五股垃圾山綠美化，搖身變成「五股環保藝術新垃園」，新北市交通局並於周邊路段劃設路邊汽、機車停車格，將自2月17日起收費管理，以提升停車位周轉率，讓民眾公平共享停車位。

無人機呈現奇幻世界景觀

無人機呈現奇幻世界景觀

2020洛杉磯藝博會

2020洛杉磯藝博會

美塗鴉教父以M2 Competition創作

美塗鴉教父以M2 Competition創作

成大開設藝術介入老人與失智課程

成大開設藝術介入老人與失智課程

關鍵字：

廢墟攝影師鄭宇璿Poliz栗子藝術侵入住宅拘役

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

快訊／台北22歲男陳屍車內！路人經過嚇傻

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

日本女主播新聞報一半…批評鑽石公主號事件網怒了

禁止醫事人員出國　衛福部說話了

疑吹風機勒斃前妻　五金行小開收押

《鬼媽媽》首集就哭爆！金泰希死因揭曉

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面