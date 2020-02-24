記錄老房子的美…廢墟攝影師「為藝術犧牲」　誤入民宅拍照下場慘

▲攝影師鄭男為拍攝廢墟，誤闖新店山區民宅挨告，遭判拘15日。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者孫于珊／台北報導

知名廢墟攝影師鄭宇璿Poliz（綽號栗子），喜歡用鏡頭到處拍攝各種建築物的美照上傳網路分享，不料有一次卻不小心「誤入民宅」，被楊姓男屋主發現提告。台北地院審結，依侵入住宅罪判鄭男犯拘役15日，得易科罰金，可上訴。鄭男對此無奈表示，「藝術有時是需要犧牲的…」。

鄭男2018年到新北市新店山區拍攝廢墟照時，發現有一間老房子極具美感，想作為攝影題材，但卻不知這是有人居住的民宅，在未先徵取屋主同意就貿然闖入，破壞了屋主安寧，而吃上官司。

此外，屋主還因鄭男說了一句他家是「廢墟」，忍無可忍，再告鄭男妨害名譽罪。不過檢方認為，鄭男只是在應訊時說明行為原因，合法為自己辯解，並沒有犯意，因此這部分處分不起訴。

針對鄭男無故侵入住宅部分，法官審酌鄭男犯後坦承犯行，也表達願意賠償2萬元，但屋主不接受，雙方並未達成和解，法官同時也考量鄭男的學經歷、家庭狀況、工作、犯罪動機、手段等一切情狀後，判鄭男拘役15日，得易科罰金1萬5000元，全案可上訴。

《ETtoday新聞雲》記者訪問到鄭男，他對此無奈表示，「藝術有時候是需要犧牲的」，下次會先確認場地是否實屬於全廢墟再進入拍攝，或是用租借方式，以免觸法。他強調，只是希望這些老房子能夠在消失之前，能用鏡頭記錄下它美麗的樣貌，並沒有想破壞或偷竊犯意，最後說道，為了讓這件事能順利落幕，也決定不再上訴。

▼鄭男表示他沒有想破壞或偷竊犯意，也無奈說「藝術有時候是需要犧牲的」。（圖／資料照／記者孫于珊攝）

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