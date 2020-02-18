以色彩彰顯活力　7種彩虹色室內牆面設計

越來越多設計師厭倦了平庸的淡乳白色牆面，試圖在上頭塗上彩虹般的顏色，dezeen即在不同國家中，選出了七種現代設計師引人注意的色彩應用。

日本糖果色公寓：Adam Nathaniel Furman設計



這棟Adam Nathaniel Furman設計的公寓，整體瀰漫著甜美的糖果色調。在廚房，粉紅糖果色的櫥櫃與西瓜綠的塑膠片地板並置在一塊，顯得活潑清新；飯廳的淡紫色地毯讓人想起蛋糕上的糖霜，而浴室則是檸檬黃。Furman告訴Dezeen，在這個配色方案中，重點是如何選擇元素以呈現精美的視覺饗宴。

希臘海濱公寓：Stamatios Giannikis設計



建築師Stamatios Giannikis以三種大膽顏色營造內部居住空間氛圍，來凸顯公寓周遭的海景。廚房、浴室等功能性區域的牆面是開心果綠，面向街道的房間則塗上深藍塗料，而可以看到地中海全景的空間，則採用的對比明顯的珊瑚粉色。

瑞典柔和住宅：Note Design Studio設計

對於這棟十九世紀老房子的整修，Note Design Studio不採用斯堪地那維亞慣用的顏色。他們以在該棟建築上發現的原始磚面火爐為靈感，在牆面及裝飾性邊框上塗了粉紅、鼠尾草綠和淡黃色。設計團隊表示，過去建築的色彩比今日的勇敢得多，而這些顏色也值得重新占據一方天地。

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