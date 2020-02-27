大甲媽遶境延期　鄭麗文批：「處理非常粗爆」、不能由民粹決定

▲鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

為防止新冠肺炎擴散，不少活動賽事皆宣布停辦或延期；不過台灣年度宗教盛事大甲媽祖遶境原訂如期舉辦，但在不少政府官員的呼籲之下，26日由大甲鎮瀾宮董事長顏清標宣布延期。對此，國民黨立委鄭麗文在27日的政論節目痛批，大甲鎮瀾宮處理得非常粗爆。

對於大甲媽祖遶境延期，鄭麗文在《少康戰情室》表示認同，但認為大甲媽鎮瀾宮處理得非常粗爆、而且非常粗造，「標準在哪裡？」不能因為網民的聲音就停辦，大甲媽祖遶境的日期早就決定，又不是這兩天，這些東西不能由民粹決定，不然防疫為什麼要提升一級呢？就是要告訴大家怎麼防疫，不然民眾無所適從。

主持人趙少康也補充，防疫要做好，但不能有防疫暴力。

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