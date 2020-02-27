搶救iPhone死機有新招！　iOS 13.4 beta版傳新功能...免連電腦也能還原

▲iOS 13.4 beta版透露OS Recovery新功能。（圖／翻攝自9to5Mac）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果26日發布iOS 13.4第三個beta版本，外媒發現，蘋果似乎正針對iPhone及iPad開發一款名為「OS Recovery」的新功能。似乎可在無須連接電腦的情況下挽救「死機」的狀況。

過去，如果iPhone突然出現「黑底白蘋果」或「白底黑蘋果」的死機狀態，都要連接Mac或PC，透過iTunes來恢復手機。不過這種方法對一些很少使用電腦的果粉來說，並不是十分方便，且諸如Apple Watch及HomePod等設備情況可能更糟，因為它們甚至沒有辦法以有線方式，連接外部設備，要是真的遇到死機，就必須「進場維修」。

不過據科技網站《9to5Mac》報導，iOS 13.4的第三個Beta版本中出現了一款名為「OS Recovery」的新功能。似乎是一種不連接電腦也能還原iPhone及iPad的新方法，由於該功能仍在開發中，因此目前尚無法於系統中存取，且該功能也可能隨時被刪除，其是否會隨著iOS 13.4更新一同推出仍未可知。

報導指出，該功能也許可無線還原iOS，也可透過USB將設備連接至另一部iPhone或iPad。預期該功能的運作方式會像macOS Internet Recovery一樣，允許用戶透過網路重新安裝作業系統，無須透過其他電腦設備。