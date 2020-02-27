歐盟連接埠統一方案曝光　iPhone Lightning恐被取消

▲歐盟連接埠統一方案曝光。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

歐盟（EU）先前指出將統一出貨到歐洲的科技產品充電器規格，這項決議勢必會衝擊到包括iPhone在內的電子產品連接埠規格必須作出變更；而現在歐盟的連接埠統一方案草案稍早也曝了光。

在這項可能執行的方案中包括了5種可能項目：

裝置連接埠必須為USB-C接口：歐盟若採取此一方案，那麼廠商手機則不得隨盒附贈轉接器，那麼iPhone屆時勢必得面臨到更改充電孔的設計。

可隨盒附贈轉接器：若是手機是採用特殊規格的廠商，則可以隨盒附贈一個「Type-C to特殊規格」接埠的轉接器。如果採取此一方式，那麼iPhone的盒內充電器與充電線皆提供USB-C規格，不過iPhone機身可不更改充電孔設計，僅需額外提供一顆「Type-C to Lightning」接埠的轉接器。

不強制隨附充電線規格：此一方案允許手機充電埠可以是USB-C，亦可是特殊規格，不過提供特殊規格接孔的廠商，則必須提供一個USB-C轉接器。

充電器與手機充電埠須符合新技術規範：如果採用此一方案，那麼廠商所提供的充電器與手機充電口必須符合IEC 62680與IEC 63002二項技術規範，也就是說，屆時無論是電壓、電流、使用次數，以及頻率範圍皆需符合統一標準。

充電器與手機充電埠規格至少要15W以上：這項方案與上一項一樣，不過多了一個充電規格強制條件，那就是充電規格必須至少要15W以上。