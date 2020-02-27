運動20分鐘解鎖iPhone的隱藏貼圖！　一年一度Apple Watch婦女節活動等你挑戰

▲PRODUCT（RED） Apple Watch。（圖／取自9TO5Mac）

記者謝仁傑／綜合報導

國外科技媒體iPhoneAddict報導，為了慶祝一年一度的國際婦女節，蘋果將在3月8日當天啟動全新Apple Watch運動挑戰活動，這是蘋果連續第三年組織國際婦女節挑戰賽「International Women's Day Challenge」，用意是希望用戶能持續鍛鍊身體、保持健康。

去年的規則是，用戶須配戴Apple Watch在3月8日當天完成一英里的步行、跑步或者輪椅活動；今年規則似乎更簡單，只須進行20分鐘的步行、跑步或者輪椅活動。

所有完成任務的用戶都可以解鎖一個運動成就（可以在iPhone上的健身記錄app中查閱），且會在成就頁面上顯示全新的徽章以及iMessage的一些動態貼圖，用戶在達成成就之後就可以拿來向好友們炫耀了。

持有Apple Watch的用戶，很快就會收到與今年國際婦女節挑戰相關的通知。



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