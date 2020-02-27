　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

運動20分鐘解鎖iPhone的隱藏貼圖！　一年一度Apple Watch婦女節活動等你挑戰

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼PRODUCT（RED）　Apple Watch。（圖／取自9TO5Mac）

▲PRODUCT（RED）　Apple Watch。（圖／取自9TO5Mac）

記者謝仁傑／綜合報導

國外科技媒體iPhoneAddict報導，為了慶祝一年一度的國際婦女節，蘋果將在3月8日當天啟動全新Apple Watch運動挑戰活動，這是蘋果連續第三年組織國際婦女節挑戰賽「International Women's Day Challenge」，用意是希望用戶能持續鍛鍊身體、保持健康。

去年的規則是，用戶須配戴Apple Watch在3月8日當天完成一英里的步行、跑步或者輪椅活動；今年規則似乎更簡單，只須進行20分鐘的步行、跑步或者輪椅活動。

所有完成任務的用戶都可以解鎖一個運動成就（可以在iPhone上的健身記錄app中查閱），且會在成就頁面上顯示全新的徽章以及iMessage的一些動態貼圖，用戶在達成成就之後就可以拿來向好友們炫耀了。

持有Apple Watch的用戶，很快就會收到與今年國際婦女節挑戰相關的通知。 


＃ 揭開 Her 的小心機！！！

驚呆了！AirPods也可以收在錶帶上　募資平台發起「AirBand」資助計畫
蘋果最新專利！　用Touch ID解鎖Apple Watch指日可待
蘋果發布watchOS 6.1.3更新　修復錯誤並解決冰島用戶心律功能通知問題

ET快訊
快訊／建中學生驚傳墜樓　全身傷送醫搶救
北市大醫院感染科醫師失聯　女兒租屋處破門...驚見已倒地身亡
北市保全「疑染不明肺炎」與街友互毆暈倒亡！採檢結果出爐
居家隔離14天...他好奇「租屋獨住怎買飯」　網秒解答
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

搶救iPhone死機有新招！　iOS 13.4 beta版傳新功能...免連電腦也能還原

運動20分鐘解鎖iPhone的隱藏貼圖！　一年一度Apple Watch婦女節活動等你挑戰

Android版Gmail垃圾桶一鍵清空功能不見　一招教你輕鬆找回來

NOVA情報誌／懷舊復古底片機　Fujifilm X-Pro3經典新旗「鑑」

WI-FI晶片被爆漏洞！ 安全專家點名蘋果、三星等數十億台設備均採用

三星Galaxy Buds+三月上旬台灣上市　售價5,490元、三色可選

台星圈粉「499到期」用戶　祭出229不限速上網吃到飽

Google Earth支援更多瀏覽器！　Firefox、Microsoft Edge和Opera都可瀏覽全世界

歐盟連接埠統一方案曝光　iPhone Lightning恐被取消

宏碁啟動《PLANET9校園先鋒計劃》　召喚熱血電競玩家踴躍加入

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

搶救iPhone死機有新招！　iOS 13.4 beta版傳新功能...免連電腦也能還原

運動20分鐘解鎖iPhone的隱藏貼圖！　一年一度Apple Watch婦女節活動等你挑戰

Android版Gmail垃圾桶一鍵清空功能不見　一招教你輕鬆找回來

NOVA情報誌／懷舊復古底片機　Fujifilm X-Pro3經典新旗「鑑」

WI-FI晶片被爆漏洞！ 安全專家點名蘋果、三星等數十億台設備均採用

三星Galaxy Buds+三月上旬台灣上市　售價5,490元、三色可選

台星圈粉「499到期」用戶　祭出229不限速上網吃到飽

Google Earth支援更多瀏覽器！　Firefox、Microsoft Edge和Opera都可瀏覽全世界

歐盟連接埠統一方案曝光　iPhone Lightning恐被取消

宏碁啟動《PLANET9校園先鋒計劃》　召喚熱血電競玩家踴躍加入

《天空之城》金瑞亨竟然演喜劇！私下面目連影帝都吃驚：她很好笑

UBA／只在小巨蛋看過演唱會　曾祥鈞盼助輔大攻蛋

台南宗教活動因防疫陸續取消延期　黃偉哲：感謝共體時艱

道不遠人，人無異國　中國大使館急贈大邱2.5萬個口罩

台北市議員王浩踢爆：社會局囤積11萬片口罩沒發

卓冠廷26日攜妻北上見游錫堃　洪慈庸今獲聘立法院顧問

銅鑼灣書店桂民海重判十年　陸委會：中共一貫手法打壓人權

張本渝凍卵7年「找不到男人！」　認了有曖昧對象...曝無法交往原因

境外IP貼假疫情+韓電影聳動劇照　「尸體、保安」用語露餡

中職／小龍女轉戰樂天　筠熹惡補百首應援　穿7要為猿帶來幸運

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

3C家電熱門新聞

平價iPhone SE2 傳六種顏色！海軍藍取代香檳金　造型類iPhone 8

YouTube無預警停止熱門音樂直播　意外創造平台史上最長影片

iPhone的4個Pro級操作！更簡便迅速

《星戰》導演證實「好人總是用蘋果」理論是真的

2020高階iPhone六大亮點一次看

蘋果下一款平價機不叫iPhone 9

中華電供免費序號讓居家隔離檢疫不無聊

三星Galaxy Buds+三月上旬台灣上市

歐盟連接埠統一方案曝光

台星圈粉「499到期」用戶

驚呆了！AirPods也可收在錶帶上　募資平台發起「AirBand」計畫

安全專家揭Wi-Fi晶片漏洞　涉及全球數十億台設備

全球2019年手機熱銷前十強出爐！　狂賣4630萬支的冠軍手機原來是它

2020新iPad Pro保護套開賣！蘋果還沒發表新機...配件廠商搶先卡位　

更多熱門

相關新聞

新冠疫情衝擊蘋果！　庫克坦言：是個挑戰

新冠疫情衝擊蘋果！　庫克坦言：是個挑戰

新冠肺炎疫情持續蔓延，許多在中國大陸生產組裝的製造商紛紛受到衝擊，蘋果執行長（Tim Cook）周三（26日）在年度股東大會上稱新冠病毒對蘋果而言是個「挑戰」，不過並未詳述具體細節。

iPhone的4個Pro級操作！更簡便迅速

iPhone的4個Pro級操作！更簡便迅速

Apple耳機urBeats3序號出錯　資料庫找不到無法維修...蘋果給建議

Apple耳機urBeats3序號出錯　資料庫找不到無法維修...蘋果給建議

驚呆了！AirPods也可收在錶帶上　募資平台發起「AirBand」計畫

驚呆了！AirPods也可收在錶帶上　募資平台發起「AirBand」計畫

《星戰》導演證實「好人總是用蘋果」理論是真的

《星戰》導演證實「好人總是用蘋果」理論是真的

關鍵字：

蘋果AppleApple Watch婦女節

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

即／北市女發燒1天亡！家屬痛訴

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

Keanna崩潰「狂吞30顆安眠藥」傳給謝和弦！他曝對話紀錄再嗆

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

即／大甲媽祖遶境「延期」！

求救！高三女困湖北「不想放棄台大」　母淚：我害了她

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

印尼籍染疫看護院外活動足跡曝！

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

貝果內餡夾頭髮 「吃到剩1顆要求全退」邵庭怒：我們不是好市多！

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

檢疫頻失聯　侯友宜怒：自費隔離

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面