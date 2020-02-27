iPhone的4個Pro級操作！快來看更簡便迅速的操作密技

▲隨著iPhone及iOS的迭代更新，許多繁瑣的操作已有了更簡便的方式可以達成。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

許多「骨灰級」的果粉可能已經很習慣iPhone的部分操作，不過隨著iPhone及iOS的迭代更新，許多繁瑣的操作已有了更簡便的方式可以達成。以下為4個iPhone用戶熟悉的操作習慣，其實都有更簡略、快速的方法可以實現：

1. 用QR Code App掃描QR Code

有些用戶可能會用LINE等第三方App來掃描QR Code，不過事實上，iPhone內建相機本身就配備掃描QR Code的功能。在iOS 12更新後，用戶也可在控制中心內添增「掃描行動條碼」功能，讓用戶在使用手機的當下，無須再另外開啟相機即可掃描。

記者實際使用後認為控制中心的「掃描行動條碼」功能辨識速度較內建相機更快，且該功能可直接替用戶開啟網頁，無須再點選上方通知開啟Safari來瀏覽網頁。

此外，控制中心上還有許多相當便捷的功能，包括計算機、備忘錄及語音備忘錄等，都可在不解鎖iPhone的情況下使用。

▼iPhone內建相機可掃描QR Code。（圖／記者王曉敏攝）

2. 長按刪除App

在iOS 13以前，iPhone用戶想刪除App得長按App圖示，待App開始「抖動」並在左上角出現「✖」符號後，方可刪除App。不過在更新iOS 13後，許多用戶發現要長按更久的時間才能讓App「抖起來」。

不過其實用戶只要長按任一想刪除的App，並叫出該App的快捷頁面，上頭即有紅字的「刪除App」選項，無須再等待App「抖動」囉！

而iPhone App的快捷頁面其實也相當方便，舉例來說，「地圖」App的快捷可迅速傳送自己的位置給聯絡人、「天氣」App可查看當前位置以外的天氣狀況等，每個App都有各自對應的功能等著用戶去發現。

▼iPhone快捷功能相當方便。（圖／記者王曉敏攝）

3. 親手點進App內進行操作

想設定鬧鐘或打電話時，總是習慣自己手動操作嗎？事實上你也可以請Siri代勞。雖然Siri目前功能仍沒有其他語音助理那樣強大，不過一些較「無腦」操作它還是能完美達成的！

舉例來說，你可以請Siri「打電話給◯◯◯」、「幾點幾分叫我」、「30分鐘後提醒我刷任務」、「關閉藍牙」、「開啟飛航模式」。Siri也可以幫你算數或換匯，你可以問它「1加1等於多少？」、「3000日圓等於多少台幣？」、「1公里等於幾公分？」。也可以用來問一些現況，如「台積電股價」、「職棒賽程」等。

此外，你也可以請Siri幫你決定一些事，如「丟硬幣」或「抽張牌」等。緊急情況時，你也可以向Siri求救，當你對Siri說「救命」時，Siri會讓你選擇想撥打的緊急電話。

▼善用Siri可節省很多繁瑣的操作時間。（圖／記者王曉敏攝）

4. 動手滑網頁

有時候我們已經知道所需的內容在網頁的最下方，可是偏偏頁面太長，總是要滑許久才能看到自己想看的東西。事實上，自iOS 13後，用戶已可透過拉動右側的「灰色捲軸」來快速滑動網頁。

用戶看到「灰色捲軸」後，可用手指去壓住線條，待線條變粗時，便可迅速滑動。此外，若想迅速回到畫面頂部，則可快速點擊兩下「瀏海」與網址列間的空白處即可迅速置頂。

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