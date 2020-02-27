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警政署保六駐警降旗5樓高墜落昏迷！跨越2鐵網...3線2警官險遭砸中

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記者張君豪、黃彥傑／台北報導

警政署經傳警員墜樓意外！今天下午約2點50多分左右、隸屬警保六總隊駐警政署中隊的陳姓警員（37歲）因台北天氣轉陰雨，授命到警政署內包含署長、副署長、主任秘書辦公所在地「忠誠樓」頂樓執行降旗任務，但陳員到頂樓陽台不久後就從5樓高度的陽台外緣墜落一樓重傷，警方緊急通報台北市消防局救護人員將陳姓警員送往台大醫院搶救，目前陳員仍在昏迷尚未脫離險境。

▲台北市警政署內一名員警墜樓送台大醫院急救。（圖／記者黃彥傑攝）

台北市警政署內陳姓員警墜樓送台大醫院急救。（圖／記者黃彥傑攝）

▲警政署27日下午驚傳警員墜樓意外、鑑識人員到場採證。（圖／記者張君豪攝）

▲台北市警政署內一名員警墜樓送醫，警方到警政署現場封鎖採證。（圖／記者張君豪攝）

當陳姓警員墜樓時，剛好警政署正準備配合防疫中心召開「警政署防疫一級開設籌備會議」，署內各科室一級主管以及業務承辦人員都要移動到忠誠樓開會，當時還有一名3線2星警官才剛進入忠誠樓大門，門外就傳來重物墜落聲響，陳姓警員當場倒臥血泊中，全身多處骨折、身上的警帽、勤務腰袋、裝備、勤務協也散落一地。所幸陳員墜樓並未波及其他正準備參加防疫會議的警務人員。

▲警政署27日下午驚傳警員墜樓意外、鑑識人員到場採證。（圖／記者張君豪攝）

▲台北市警政署陳姓警員墜樓，應勤裝備散落一地，頂樓外還可見兩層鐵網防墜。（圖／記者張君豪攝）

陳姓警員經119消防局救護人員緊急送往台大醫院搶救，目前仍在昏迷中。警政署則通知所在地警方中正一警分局派遣鑑識人員封鎖現場採證，台北市警局鑑識中心人員也到場調查這起意外的發生原因。

▲警政署27日下午驚傳警員墜樓意外、鑑識人員到場採證。（圖／記者張君豪攝）

▲警政署27日下午驚傳警員墜樓意外、鑑識人員到場採證。（圖／記者張君豪攝）

保六總隊則表示：墜樓的陳姓警員37歲、警察專科學校20期畢業，2003年畢業後分發到保六總隊第一大隊服務，先派任行政院中隊擔任駐衛警，2006年再轉任到警政署中隊負責署內門禁安全、巡邏及一般勤務、表現堪稱正常。

知情警員則私下透露，陳姓警員原本陽光開朗、近兩三年疑因生活壓力大，有身心科就醫記錄，但均未曾聽聞他透露尋短念頭；轄區鑑識人員上樓勘查責發現，原本要降下國旗的陳員已把國旗降下旗桿，但還沒收妥就墜樓，經調閱忠誠樓內監視器確認陳員一個人上樓，並未與他人發生爭執，初步排除外力介入的情況。

警政署忠誠樓頂樓女兒牆外牆有兩層防墜落的鐵網，倘若因不慎失足，理應不會直接從高達5層樓高度的陽台直接掉下來，陳員墜樓意外疑點仍多，詳細墜樓原因仍有待市警局鑑識中心人員及轄區警方深入調查。

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