打擊假疫情訊息　警政署長發聲了！刑事局召開專案會議通令全國警嚴辦

▲警政署長陳家欽17日赴刑事局慰勤，並勉勵專責打擊假疫情的主管機關刑事局偵查科科長詹志文。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署為避免新新冠肺炎（COVID-19）疫情以訛傳訛，特別是警方預估昨天16日確認台灣出現首例死亡個案後，應有部分忽略查證事實民眾可能傳播防疫假資訊、甚至造謠將引發社會大眾不安、警方為同步強化打擊囤積口罩等防疫物資，警政署陳家欽署長特別於17日15時到刑事警察局召開「查察防疫假訊息專案檢討會議」。

▲警政署長陳家欽17日赴刑事局慰勤，並舉行打擊假疫情的專案檢討會議。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署長陳家欽舉行專案檢討會議，與會者包含刑事局長黃明昭及外勤隊一級主管，陳家欽首先對刑事警察局近期嚴查速辦散布假訊息疫情、哄抬囤積防疫物資案件，表達肯定與慰勉之意。

專案會議中，陳家欽特別提醒同仁在執勤時要注意自身安全防護，保護自已才能保護國人，另外聽取刑事警察局專案報告假訊息查處情形，陳家欽並指示網路打擊假疫情謠言查處重點及方向，警政數更通令全國各警察機關，一經查獲假疫情犯罪案例，警方就必須立即對外說明，以降低社會大眾恐慌程度並遏制不法行為。

據刑事警察局統計從今年1月23日至2月17日止，全國各警察機關已偵辦散布新型冠狀病毒疫情相關假訊息72件，目前已移送43件64人。檢討會中陳家欽要求刑事警察局督導各外勤刑警大隊全力，辦理影響政府防疫工作的不法案件，並呼籲相關地檢署及地院簡易庭能儘速偵處起訴或裁罰，希望能藉由警方迅速的調查偵辦動作，及時遏阻與疫情有關的假訊息傳播，警政署並透露，目前針對近日有網友謠傳台灣有數百人感染新冠肺炎致死之不實訊息，刑事警察局亦已積極偵辦中。

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