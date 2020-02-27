確診看護2/18搭火車路徑曝光！行經樹林、板橋站「全程都有戴口罩」

▲確診看護曾搭火車。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎蔓延，我國確診案例累計共32例，中央流行疫情指揮中心今日公布案32足跡，該案曾多次前往台北車站，並曾搭乘火車至樹林站。交通部台鐵局調查發現，該案2月18日13:05由樹林站後站進站，搭乘13:11之1188次區間車北上前往板橋站，13:19由板橋站東口出站。回程從板橋站西剪票口進站，搭乘13:43之1191次區間車返回樹林站，13:52由後站出站，全程均有戴口罩。

台鐵局公布案32在18日搭乘的火車與路徑，且確定該案與其友人全程均戴有口罩，也未與任何站務員有接觸交談，另台鐵局相關列車之乘務人員，包括列車長、司機員及車站第一線服務人員均依規定配戴口罩。

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▲外籍移工移動軌跡。（圖／衛福部提供）

台鐵局表示，已針對確診對象行經之站區、月台於今日完成全面消毒，完成時間板橋站為05:30、樹林站為06:10、新竹站/新竹車班為09:00。另2月18日1188次列車編組已於2月19 日及25日進行2次車廂消毒；2月18日1191次列車編組則已於2月18日及24日進行2次車廂消毒。

台鐵局表示，已規定前述相關車站、車班之員工每日上、下班時均需量測體溫並做成紀錄，上班時間全面配戴口罩，如有發燒超過38度者，須儘速就醫及通報，後續並依CDC之規定辦理。未來因應疫情發展，臺鐵局將持續配合交通部及中央流行疫情指揮中心相關應變指示，落實各項防疫工作。

▲台鐵針對案32經過路線消毒。（圖／台鐵局提供）