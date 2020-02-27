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憂成防疫破口　柯文哲喊話中央：應處理5萬名非法移工

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▲▼柯文哲坐鎮一級指揮中心,柯文哲,台北市,一級指揮中心,。（圖／台北市政府提供）

▲柯文哲坐鎮一級指揮中心。（圖／台北市政府提供）

記者楊亞璇／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19），北市府應變中心27日下午提升為一級開設，台北市長柯文哲擔任指揮官主持會議。柯文哲會後呼籲中央，台灣5萬名非法移工應處理，否則如果真的社區感染，恐怕會變防疫破口。

對於北市應變中心一級開課，柯文哲表示，既然中央一級開設，就比照辦理，他也表示，每天北市府7點半開晨會，每天早上8點半到9點，把陳會時間固定做疫情會報還有最近發生的事情及時裁示，週一、三、五針對各局處事務性的討論開會，每天早上開每日疫情會報，把一級開設架構做起來。

柯文哲話鋒一轉說，有些問題涉及中央還是要去處理，包括台灣5萬名沒有身分證外勞（指非法移工），過去沒有認真處理，如果只有零星感染就算了，如果真的社區感染，恐怕會變防疫破口，「疫情時期恐怕要有特別寬容的處理方式」。

柯文哲強調，所以5萬名沒有身分證的外勞，防疫如何處理，還是要誠實面對。

台灣還是ICT大國，防疫用APP、自動販賣機應該很容易做， 「所以讓所有藥局賣口罩這實在是⋯⋯」，看看十天內把這東西做出來。

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