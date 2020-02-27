快訊／破千續激增！南韓「新增171確診」…全境累計1766人染新冠肺炎

▲南韓新冠肺炎疫情相當嚴重。（圖／路透）

記者陳亭伃、陳宛貞／綜合報導

根據《韓聯社》報導，南韓衛生部門27日上午新增334確診，境內累計1561人，全國不分化驗室等級，全都致力投入在新冠病毒篩檢中。27日下午記者會中再新增171確診，最新境內累計1766人。

據悉，光27日單日，南韓就增加505例確診，目前外界分析，南韓因群聚傳染嚴重，尤其屬新天地教會最為嚴重，爾後人群分散各地，加上初期防疫工作並未齊全，最終導致17行政區全傳出確診。27日下午新增的171例確診中，大邱和慶北有139名患者（大邱115名，慶北24名）。其他新患者包括1名首爾，3名釜山，1名大田，5名蔚山，7名京畿道，1名忠北，5名忠南，2名全北和7名慶南。

南韓中央防疫對策本部長鄭銀敬27日在記者會上表示，大邱27日創下單日確診新高，對新天地教會的調查仍在進行中。鄭銀敬表示，未來南韓確診還會增加一段時間。

此外，南韓疾病管理本部也表示，目前針對國內6名感染新冠肺炎的患者進行基因組測序，結果顯示「病毒並未變異」，與全球16國公布的病毒基因組序列有一致性，因此盼外界不要質疑檢測病毒的準確性。

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