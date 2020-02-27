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36歲男離開湖北後...足足29天才發病！完全沒症狀嚇哭網友

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▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情仍在擴散。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐期間，相繼出現一些新冠肺炎患者，潛伏期超過14天。福建莆田出現一位36歲的男子，1月25日從湖北孝感返回，但一直到2月24日才發病，期間並沒有接觸其他可疑病例，足足29天沒有出現任何症狀。

▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

▲截至2月26日24時，莆田市累計報告新型冠狀病毒肺炎確診病例56例。（示意圖／路透社）

福建莆田今（27）日公佈新增一例確診病例詳情，36歲的張姓男患者是湖北孝感籍人，1月25日自湖北孝感返回莆田，隨後未接觸其他可疑新冠病例，2月24日發病，自湖北返莆後29天內未出現任何症狀。目前，確診病例正在隔離治療，密切接觸者正在接受醫學觀察。莆田市衛健委也公佈了確診病例，在發病期間活動過的村莊或場所。

消息傳出後，網友紛紛感慨「這個新冠病毒太賊了啊！」、「好嚇人」、「變異了吧」、「按照概率分析，可能真的是29天後出現症狀而不是中途被傳染」、「真的是頭疼，就在隔壁村」、「也許接觸了無症狀感染者」。

▼ 通報內容 。（圖／翻攝自莆田市衛生健康委員會）

▲▼ 通報內容 。（圖／翻攝自莆田市衛生健康委員會）

根據大陸國家衛健委消息，2月26日0—24時大陸新增確診病例433例，新增死亡病例29例（湖北26例，北京、黑龍江、河南各1例） ，新增疑似病例508例，新增治愈出院病例2750例。累計確診78497例，累計死亡2744例。

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