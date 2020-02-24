三星停工消毒的龜尾廠主要生產Galaxy Fold和Galaxy Z Flip　占手機整體出貨比不高

▲新冠肺炎(COVID-19)開始在南韓迅速擴張。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

韓國科技巨頭三星上週末暫時關閉了位於慶尚北道龜尾市的工廠，原因是無線部門的一名女員工被檢測出新冠肺炎（COVID-19）陽性反應，工廠因此暫時關閉進行消毒。據Sammobile報導，該工廠主要是生產三星折疊手機Galaxy Fold和Galaxy Z Flip，預計今天就會重新運作。

三星表示，周末實施暫時關廠，對手機生產影響將降至最低。外媒也分析，龜尾工廠暫時關閉，不太可能對三星的智能手機製造產生重大影響，因為折疊手機只佔三星手機總產量的一小部分，不過，Z Flip剛上市不久，正處於市場需求的高峰期，且市場銷售情況很好，如今出現這樣的意外，仍是不愉快的狀況。

三星建議員工今日重返工作崗位時要做好防疫措施，配戴口罩以防萬一。另外，也建議員工盡量不要旅行、盡量使用視訊會議拓展業務，總部與龜尾工廠之間的接駁巴士也已暫停營運，也禁止進入被感染員工工作所在樓層的通道。

由於新冠肺炎疫情的傳播對全球技術或製造相關行業造成嚴重地打擊，各公司紛紛限制出差，並加強防疫措施。

三星並不是唯一受到疫情影響的手機製造商，蘋果日前就曾表示，由於冠狀病毒正在損害中國客戶的需求和其國內的生產能力，導致它可能無法達成本季的營收目標。



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