南韓大南醫院「精神病棟」惡劣環境曝光！　逾百人群聚感染已7死

▲ 南韓慶尚北道清道郡大南醫院。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓發生多起新冠肺炎（COVID-19）群聚感染，新天地教會事件使大邱在短短9天內病例破千，慶尚北道清道郡大南醫院則發生多起死亡案例。南韓截至今（27日）午的13名死者中就有多達7人是大南醫院精神科住院患者，原來院方為防患者尋短，將大樓窗戶緊閉、病患24小時集中管理，種種因素都加速病毒傳播。

國立中央醫療院新型傳染病中央臨床委員會26日召開記者會，精神健康醫學科科長李素熙（音譯）表示，「此前全球幾乎沒有任何國家發生新型傳染病在精神科病棟內傳播的事件，非常不幸地在大南醫院發生，且幾乎全員確診，死亡率也較一般病例高出許多。」

該委員會指出，確診新冠肺炎而死的7名大南醫院精神科住院病患都有肺部痼疾，由於長期臥病在床，健康狀況惡劣，染上新冠肺炎後肺部狀況急速惡化，才會導致死亡。

李素熙說明，這些患者通常營養不良，很難要求他們遵守洗手、戴口罩等防疫措施，再加上長期待在室內、沒有活動，肌肉量很少，免疫力也很低。此前也有研究指出，精神病患非常容易患上呼吸道疾病。

為避免患者輕生，精神科大樓通常窗門緊閉，導致通風不良。且病患一天24小時都在同個空間一起生活，還有許多團體課程，使得病患間接觸頻繁，也經常共用廁所及浴室。為避免患者喝下，消毒用酒精在精神病棟內也並不常見。以上幾個精神科大樓的特性都加速新冠病毒的傳播，也提升死亡率。

李素熙提到，大南醫院精神病棟的狀況甚至比其他醫院的精神科大樓更加惡劣。從醫療團隊拍下的內部照片中可見，病患沒有病床可睡，而是在木地板上鋪上薄薄的床墊，就連名牌也沒有。外界指責，大南醫院對患者不管不顧，沒有盡到醫療責任。

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