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暴力討債、路人按喇叭就圍毆...恐怖「新鼎金幫」8人被拘提

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▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲警方在暴力集團車內起出球棒等證物。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄市刑大偵一隊接獲情資，指稱高雄地區有以林姓主嫌為首之暴力犯罪集團對外聲稱以「新鼎金幫」為名號，率所屬成員，以恐嚇人身安全、持用武器暴力毆打、妨害行動自由等犯行，經專案小組多次跟監、持搜索票，兵分多路搜索、拘提林姓主嫌及8名成員到案，全案依組織犯罪條例傷害恐嚇等罪移送法辦。

員警在蒐證過程中，發現42歲林姓主嫌及8名成員大都住在三民區一帶，所以對外聲稱為「新鼎金幫」，平時均由林嫌以line群組操控、授權或親率所屬成員滋事，自108年9月份起，分別在楠梓、鳳山、左營、三民區等地點，去年8月，林因朋友有感情糾紛，約對方李姓男子到高雄市某超商談判，林找手下10多人到場，拿球棒、安全帽，涉嫌圍毆李成傷；去年9月，林再為朋友與他人2萬元債務，約對方見面還未談判就涉嫌圍傷對方。

▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

涉案的手機及球棒。（圖／記者翁進忠翻攝）

去年10月初，林嫌因女友認為前任男友欠她1萬元，便揪眾到位於左營區華夏路的鮮魚湯店砸雞蛋，涉嫌威脅黃還錢。同月底，林嫌與手下在三民區明誠路附近滯洪池，因不滿路人騎機車按喇叭，將對方攔下圍毆對方。

經專案小組多次跟監、埋伏，持臺灣高雄地方法院核發之搜索票，兵分多路實施搜索、拘提，檢肅主嫌林姓男子及8名成員到案，查扣鋁棒、槍管2支、子彈5顆等證物，全案依組織犯罪條例傷害恐嚇等罪移送法辦。

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