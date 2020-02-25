「三鶯聯盟」放高利貸　他還不出本金...遛狗被堵到慘遭海K

記者邱中岳／台北報導

警方日前接獲線報，有不法份子自組「三鶯聯盟」專門經營地下錢莊，有被害人積欠6萬元債務，每個月被要求償還1萬5千元利息，經過1年仍償還不到本金，且被害人原本想逃跑，沒想到在三峽遛狗時被堵到，慘遭痛毆。

警方調查，三鶯聯盟的33歲鄭姓男子，平時在當舖當員工，但如果有不錯的案子就瞞著老闆私下偷接，如果被害人沒繳利息，便教唆旗下小弟上門討債，甚至將人帶到山區痛毆，最後逼簽本票，警方逮捕9嫌到案，訊後依照重利、組織犯罪條例以及恐嚇等罪嫌送辦。

▲鄭姓男子瞞著當舖老闆偷放款，被害人無力償還變率人上門討債。（圖／記者邱中岳攝）

據了解，該人等平時橫行三峽、鶯歌一帶，旗下1名小弟找劉姓被害人到酒店喝酒，趁機誆稱積欠6萬元酒帳，要對方向鄭男借錢，每個月要償還1萬5千元的利息，壓得劉男喘不過氣。

▲警方在鄭嫌等人家中搜出棍棒、刀械以及本票等證物。（圖／記者邱中岳攝）

鄭嫌等人在三峽一帶「巧遇」欠債的劉姓男子，便將正在遛狗的劉男帶走，恐嚇對方還錢，警方獲報後逮人，並在鄭嫌等9名男子住處搜出本票、借據以及木棍、西瓜刀等證物，初步估計鄭嫌等人1年來不法獲利高達2百萬元。

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